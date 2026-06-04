Vertidos más de 60.000 litros de residuos de salmuera en una carretera de Sanabria

Usuarios de la carretera ZA-921 han denunciado el vertido de entre 60.000 y 70.000 litros de agua residual de salmuera y fundentes sobre la vía, en el tramo de Puebla de Sanabria a Ungilde. Al parecer el vertido se produjo a comienzos de esta semana, entre el lunes y martes, ya que toda la calzada amaneció en esos días con rastros visibles de cercos de escorrentía de sal. El vertido también es visible en las cunetas de esta carretera. Sobre el caso hay una investigación en curso.

Además de los vecinos, Agentes Medioambientales habían sido testigos de la presencia de un camión cisterna circulando por la vía “regando” la carretera en esos días. Al parecer el agua de salmuera puede ser como resultado de la limpieza de los depósitos de almacenaje de los fundentes de las campañas de mantenimiento invernal.

Los conductores denuncian “el daño ambiental” por lo que supone el residuo de sal y fundentes en la carretera y el entorno, además del riesgo de accidentes. La sal en la carretera es un foco de atracción para la fauna que suele saltar a la carretera para lamer las sales minerales que faltan en su dieta. Una imagen muy presente en todos los conductores que en invierno suelen encontrarse a los animales en plena carretera.

La sal ocasiona además un importante deterioro en las carreteras, que en el caso de la ZA-921 –de titularidad de la Junta de Castilla y León- es aún pero por el mal estado en que se encuentra.