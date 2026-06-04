La Ternera de Aliste, imparable: comercializó más de 245 toneladas de carne en 2025

La Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste comercializó a lo largo de la campaña de 2025 un total de 245 toneladas de carne fresca de vacuno, más concretamente 245.129 kilos, que le reafirman como el buque insignia del sector agroalimentario de La Raya de España y Portugal.

Ternera de Aliste tiene inscritas en la actualidad 50 explotaciones ganaderas que aúnan un total de 1.745 vacas nodrizas, más 655 novillas, 66 toros y 1.114 jatos y jatas en fase de cría para su salida al mercado y comercialización a través de sus 20 operadores.

La distribución del mercado de Ternera de Aliste se centra principalmente en la provincia de Zamora donde restaurantes y familias ya consumen el 53% de la producción total. Consumir ternera de Aliste se ha convertido en la elección preferida por los zamoranos y zamoranas a la hora de comer carne de vacuno.

Ternera de Aliste / Chany Sebastián

El 47% restante se comercializa en Castilla y León (muy en particular en Valladolid y Salamanca) y en el vecino país de Portugal donde el manjar alistano goza de mucho prestigio.

En cuanto a la comercialización el 55,17% se hace en canales enteras, frente al 44,83% que sale a la venta cuarteada, siendo esta la tendencia que más parece que vaya a prevalecer en el futuro según los técnicos y expertos de Ternera de Aliste.

La IGP Ternera de Aliste está cumpliendo su principal objetivo de realizar una comercialización conjunta con el deseo de tener un peso relativamente significativo en el mercado y así conseguir mantener unos precios del ganado vacuno competentes para el sector productor (ganaderos), acordes con los tiempos y las necesidades, pero sobre todo con su calidad y, en consecuencia, obtener unas rentas dignas para las familias que viven de la ganadería en el medio rural del oeste zamorano, asegurándoles un futuro estable y "no tener que depender, o al menos depender lo menos posible, de los continuos vaivenes de los precios en el actual durísimo y competitivo mercado de la carne de vacuno en España".

La Ternera de Aliste es un producto de muy alta calidad procedente de pequeñas explotaciones familiares que, en la provincia de Zamora, está al alcance de cualquiera en los establecimientos autorizados para su venta.

La Indicación Geográfica Protegida será este año uno de los patrocinadores oficiales del XXXV Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que se celebrará los días 3, 4 y 5 de julio en Valer de Aliste. Más concretamente en la noche del día 4 (sábado) se ofrecerá una degustación popular de carne de Ternera de Aliste a asada a la brasa.

Ternera de Aliste / Chany Sebastián

Historia

Ternera de Aliste echaba a andar el día 17 de diciembre de 1999 como Marca de Garantía, marchamo bajo el que se comercializaron sus carnes frescas durante 17 años.

En diciembre de 2016 iniciaba su andadura como Indicación Geográfica Protegida, ofreciendo unas carnes con sabor, ternura y jugosidad, fruto de una cría adaptada al entorno y basada en métodos tradicionales.

La carne se obtiene de unos animales criados mediante lactancia materna y sacrificados entre los 8 y 12 meses de edad, lo que asegura una textura tierna y un sabor delicado, ofreciendo un perfil nutricional excelente. El periodo mínimo de maduración de la carne es de cuatro días, con una alta terneza, jugosidad y un sabor y olor fino que le convierten en un auténtico manjar.

Dentro del equipo técnico de la IGP Ternera de Aliste están Roberto Fuentes como presidente, Santiago Borrego como director general, Carlos Pinto como director técnico y José Ángel Ferrero como inspector veedor.

El sistema de producción que protege la IGP está muy ligado al medio geográfico en el que el ganado aprovecha los recursos pastables respetando el medio ambiente y contribuyendo a su conservación.