Sofocado un incendio forestal en Pereruela de Sayago
Efectivos medioambientales controlan con gran rapidez el fuego originado junto a la carretera autonómica CL527
A.E.
Miembros del operativo de la Junta de Castilla y León han extinguido está tarde un nuevo incendio forestal que ha contado con diversas dotaciones para su extinción.
El Centro Provincial de Mando de Zamora (CPM) recibía, en torno a las 15:45, el aviso de un nuevo incendio forestal en Pereruela de Sayago. Hasta el lugar se desplazaron un total de 3 Agentes Medioambientales, una autobomba C2Y12.9 y la cuadrilla de acción de tierra R2Y13.9. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó una dotación de bomberos del parque de Bermillo de Sayago.
Una hora después, a las 16:45, el incendio se ha dado por estabilizado y 15 minutos más tarde, a las 17:00, se encontraba totalmente apagado. El incendio ha arrasado una superficie de pasto y de matorrales que se encuentra aún por determinar, pues este se halla ahora mismo en su fase de peritación
Este incendio, claramente intencionado, se ha originado junto a la carretera autonómica CL-527, cerca del molino de Bárate.
- La experiencia de una joven apicultora de Erasmus rural en un colmenar de Mombuey
- Dos jóvenes 'se tiran a la piscina' en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027
- Un ganadero zamorano enseña a los niños el trabajo en la granja: Una lección de respeto al mundo rural
- Ángeles Santos, la ganadera zamorana que da la cara por el sector
- Tres heridos en un accidente en la A-6 en Zamora: el vehículo dio varias vueltas de campana
- La Historia de Pascual Mezquita: El primer torero con doctorado universitario... y criado en Carbajales
- Cuenta atrás para la romería más esperada de Sayago: el programa completo de los Viriatos
- Así será la 'nueva' plaza Alcalde Tomás Carrión de Alcañices