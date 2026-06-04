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Sofocado un incendio forestal en Pereruela de Sayago

Efectivos medioambientales controlan con gran rapidez el fuego originado junto a la carretera autonómica CL527

Bomberos sofocando el incendio

Bomberos sofocando el incendio / Cedida

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A.E.

Miembros del operativo de la Junta de Castilla y León han extinguido está tarde un nuevo incendio forestal que ha contado con diversas dotaciones para su extinción.

El Centro Provincial de Mando de Zamora (CPM) recibía, en torno a las 15:45, el aviso de un nuevo incendio forestal en Pereruela de Sayago. Hasta el lugar se desplazaron un total de 3 Agentes Medioambientales, una autobomba C2Y12.9 y la cuadrilla de acción de tierra R2Y13.9. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó una dotación de bomberos del parque de Bermillo de Sayago.

Zona sofocado del incendio

Zona sofocado del incendio / Cedida

Una hora después, a las 16:45, el incendio se ha dado por estabilizado y 15 minutos más tarde, a las 17:00, se encontraba totalmente apagado. El incendio ha arrasado una superficie de pasto y de matorrales que se encuentra aún por determinar, pues este se halla ahora mismo en su fase de peritación

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Este incendio, claramente intencionado, se ha originado junto a la carretera autonómica CL-527, cerca del molino de Bárate.

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