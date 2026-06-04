Sofocado un incendio forestal en Pereruela de Sayago

Miembros del operativo de la Junta de Castilla y León han extinguido está tarde un nuevo incendio forestal que ha contado con diversas dotaciones para su extinción.

El Centro Provincial de Mando de Zamora (CPM) recibía, en torno a las 15:45, el aviso de un nuevo incendio forestal en Pereruela de Sayago. Hasta el lugar se desplazaron un total de 3 Agentes Medioambientales, una autobomba C2Y12.9 y la cuadrilla de acción de tierra R2Y13.9. Hasta el lugar de los hechos también se desplazó una dotación de bomberos del parque de Bermillo de Sayago.

Zona sofocado del incendio / Cedida

Una hora después, a las 16:45, el incendio se ha dado por estabilizado y 15 minutos más tarde, a las 17:00, se encontraba totalmente apagado. El incendio ha arrasado una superficie de pasto y de matorrales que se encuentra aún por determinar, pues este se halla ahora mismo en su fase de peritación

Este incendio, claramente intencionado, se ha originado junto a la carretera autonómica CL-527, cerca del molino de Bárate.