"Pedaladas por la vida" recauda casi 13.000€ para la Asociación Contra el Cáncer de Zamora: "Cuando nos unimos, somos más fuertes que la enfermedad"

Tras la culminación de la última edición de "Pedaladas por la vida" en Villalpando, este jueves 4 de junio ha tenido lugar en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer la entrega del cheque por un total de 12.479,63€, que se han destinado a financiar el Taller de Ejercicio Terapéutico para pacientes oncológicos de Zamora y acompañantes.

La recaudación ha sido posible gracias a la implicación del comercio local y al amplio apoyo popular. Participantes de Zamora y otras provincias, como Valladolid o Palencia fueron recibidos con emoción por los villalpandinos, liderados por Sara y Fer, los vecinos que encabezaron el proyecto. También asistieron el vicepresidente y la gerente de la AECC en Zamora, el Director Territorial de Grupo Ibereólica y de Iberolea y el alcalde de Villalpando.

Entrega del cheque solidario / Cedida

Maximización del beneficio

Los principales factores que influyeron en la recaudación final fueron, además del gran apoyo ecibido por parte de los asistentes, el aumento en el número de bicicletas disponibles o la estricta reducción de costes en la organización.

Unión por causas nobles

El proyecto no solo ha conseguido un objetivo económico que permite costear el taller, también señalaban los organizadores el beneficio logrado a la hora de dar visibilidad y potenciar la actividad social de Villalpando, a través de una causa que beneficia a toda la población.

Por su parte, el equipo de la AECC en Zamora destacaba el poder de una "sociedad profundamente solidaria" para poder apoyar a los pacientes y a sus acompañantes, "demostrando que cuando nos unimos, somos más fuertes que la enfermedad."