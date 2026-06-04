La Junta habilita en Puebla de Sanabria un punto de atención para hacer la Declaración de la Renta

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha habilitado en Puebla un puesto de atención comarcal para facilitar la Declaración de la Renta 2025. La atención presencial ya está en marcha en el salón de las Mujeres de Puebla para cumplimentar la documentación e informar de las deducciones autonómicas.

Este es uno de los 81 puestos de atención en el medio rural. Las fechas establecidas para este servicio son el 10, 18, 22, 26 y 30 de junio y 1 de julio. Los usuarios tendrán que gestionar la cita en www.tributos.jcyl.es y en el teléfono 915 53 00 71.

La información de las deducciones se podrá consultar en el teléfono 012 y en el portal www.tributos.jcyl.es. Los primeros ciudadanos eran atendidos ayer por los funcionarios de la Consejería.