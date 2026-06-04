La Junta convoca una nueva edición de premios a la excelencia para los alumnos de formación agraria

Los Centros Integrados de Formación Profesional se encuentran de celebración, pues ha salido en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL), una nueva orden que convoca a estos a la III entrega de los premios a excelencia del alumnado.

Estos galardones tienen la finalidad de reconocer el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de los alumnos que realizan una formación profesional vinculada al sector agroalimentario. Estos premios no solo reconocen el esfuerzo, sino que también se encargan de aumentar la visibilización y las posibilidades que puede tener una formación profesional centrada en el medio rural.

Los premios que se entregan en la gala tienen un carácter honorífico, en ellos se distinguirán a los alumnos que mayor nota media hayan alcanzado a lo largo de los años formativos. Todo aquel alumnado que quiera participar en estos premios deberá cumplir un requisito, tener una nota media superior al 7,5.

Cuando el curso académico haya finalizado, será el propio centro formativo el encargado de mandar la candidatura del alunmado, siendo evaluada por un jurado de expertos que se encargarán de elegir la más buena, una vez dado su fallo, este será publicado en el BOCyL.

Matriculación para el curso nuevo.

Los plazos de incripción se abrirán el dia 7 junio y se cerrarán el dia 7 de julio, y es el propio alumnado el que presentara su solicitud en el centro que este escoja. En total existen 8 centros de formación y se encuentran en Albillos (Burgos), Almazán (Soria), Almázcara (León), Ávila, Coca (Segovia) La Santa Espina (Valladolid) y Viñalta (Palencia).