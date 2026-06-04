Sanabria
Indignación entre los vecinos de Padornelo: "Solo pedimos que tapen los baches de la travesía, no que la asfalten toda"
Afectados solicitan por escrito a la Dirección Provincial de Carreteras la mejora "puntual" del pavimento en la avenida de Sanabria por el riesgo de accidente
Vecinos de Padornelo han solicitado a la Dirección Provincial de Carreteras el arreglo puntual de los baches de la travesía de la Nacional 525 a su paso por el casco urbano, ya que son un peligro para viandantes, casas y coches estacionados en la Avenida de Sanabria.
"Solo pedimos que tapen los baches de la travesía, ya no que asfalten toda la carretera" señala Socorro Silva, vecina colindante a la travesía y concejala del Ayuntamiento de Lubián.
Desde el mes de diciembre se ha agravado el estado de la vía como consecuencia de la nieve, el hielo, el tránsito de vehículos quitanieves y el aumento de la circulación por el desvío del tráfico por la travesía de Padornelo por las obras de la A-52 en el tramo desde Lubián al puerto.
El paso sobre los baches ha desprendido gravilla que sale lanzada contra inmuebles, vehículos aparcados y con el riesgo de impactar con las personas que pasan por la travesía.
El pasado 13 de mayo presentaron por escrito la petición de tapar los agujeros, tras comunicar verbalmente y reiteradamente a los responsables de la Red de Carreteras de Zamora la situación. Desde el Ayuntamiento de Lubián también se ha comunicado este problema.
Los afectados denuncian rotura de cristales al paso de las quitanieves, gravilla que impacta contra las fachadas y chapa de coches, temblores y vibraciones en el inmueble por el paso de camiones que también han provocado desprendimiento de azulejos en el interior de las viviendas.
La situación es aún más peligrosa "porque de noche los camiones circulan a toda velocidad, sin respetar el límite y para no coger los baches se pegan a las casas que cualquier día atropellan a alguien. Aquí ya no podemos salir ni a la puerta".
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