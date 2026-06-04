Faúndez acusa al Gobierno de reducir los plazos de ejecución de los proyectos de Sostenibilidad Turística

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado las obras de los dos hornos tradicionales de leña de Hermisende y San Ciprián de Hermisende, restaurados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Sanabria La Carballeda.

Las obras incluidas en este Plan se han ejecutado en un 80%, con una inversión de 1.378.211 euros de 1.732.722 euros totales de los fondos Next Generation.

Faúndez denunció el recorte de los plazos desde el Gobierno de España, en dos meses, que hubiera permitido ejecutar mayor número de obras.

En la visita participaron el alcalde de Hermisende, Jesús González Nieto; el diputado por Sanabria, Ramiro Silva Monterrubio; el diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez; y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez.

La restauración de estos dos edificios del patrimonio etnográfico de Hermisende ha supuesto una inversión de 73.384 euros. Se cumple el objetivo de turismo sostenible, innovador e integrado, donde se valoran los recursos naturales, culturales y patrimoniales.

El presidente se remitió a la comunicación de la Comisión Europea que estableció la fecha de cierre, el 31 de agosto de 2026, dentro de las Directrices para los Estados miembros de aspectos operativos de la fase final y cierre de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Gobiernos como el de Portugal "sí se han acogido a esta fecha de cierre".

La gestión de los fondos de Resiliencia por parte del Gobierno de España, en palabras de Javier Faúndez, "ha sido un auténtico desastre. Ha sido una oportunidad histórica que se ha perdido. Nos ha obligado a las administraciones a trabajar con unos niveles de exigencia tremendos; con unos protocolos, en muchos casos, torpes". Ante ese nivel de exigencia "es contradictorio que te enteres que el Gobierno de España no ha dado la posibilidad a la Conferencia Sectorial de Turismo, en la que están las Comunidades Autónomas, que se marcara como plazo el marcado por la Unión Europea del 31 de agosto", dos meses más tarde del plazo establecido del 30 de junio.

Autoridades supervisan el resultado de las obras de restauración. | A. SAAVEDRA / Araceli Saavedra

"El Gobierno de España no ha querido hacer valer ese plazo hasta el 31 de agosto". "Con esos dos meses –julio y agosto- se podía haber ejecutado alguna actuación más dentro de todo el trabajo que hemos llevado. Estamos satisfechos pero sí tenemos esa decepción".

La ejecución del 80% de los proyectos "para nosotros es un éxito", máxime cuando la auditoría interna de los proyectos ejecutados por el Gobierno Central "estarán entre un 40 y un 45 %". "Se podía haber hecho más, con unos plazos, unas formas y unas dinámicas de trabajo mejores". Los proyectos que no se han ejecutado se han debido "a la falta de permisos de otras administraciones" o "por falta de contratistas".

El equipo de Gobierno provincial "lo cogió en julio de 2023 y es un plan que nos ha dado muchísimo trabajo por cómo venía confeccionado". En unos casos, los Ayuntamientos presentaron "proyectos de muy mala calidad o ausencia de proyecto". Faúndez felicitó "tanto al Área de Obras como al Área de Desarrollo Económico por todo el trabajo que han hecho" conjuntamente "con los Ayuntamientos".

"El último plan que también libró esta Diputación, que fue el plan de Instalación de alumbrados públicos, Dux, que tuvimos que llegar prácticamente al último día corriendo, con una subvención de 9 millones de euros, que llevamos al efecto prácticamente al 100% excepto las bajas".

Intervenciones ejecutadas

Las actuaciones ya concluidas destacan la adecuación de los miradores de Castromil, en Hermisende, con una inversión de 17.325 euros; la señalización de Peña Surrapia, en Robleda-Cervantes, y de las Lagunas de Barjacoba, en Pías, por importe de 46.725 euros; y la restauración ambiental, adecuación y ampliación de la playa fluvial de Porto, con una inversión de 19.139,81 euros.

También esta finalizada la pasarela del río Tuela en Lubián, con una inversión de 113.368,31 euros; la ruta BTT y senderismo Camino da Feira en Hermisende, con 22.077 euros; la recuperación del Camino Mozárabe Sanabrés mediante la pasarela sobre el río Requejo en Lubián, por 35.090 euros; así como el suministro y servicio de bicicletas eléctricas entre Ribadelago y Puebla de Sanabria, destinado a fomentar una movilidad más sostenible en el entorno del Lago, con un presupuesto de 125.736 euros.

Entre los proyectos ejecutados están la vía Ferrata de Porto de Sanabria, con una inversión de 91.263 euros, junto a la limpieza, acondicionamiento y señalización de tramos de senda paralelos al río Tuela en Hermisende, con 17.820 euros, y la recuperación del molino de agua de Barjacoba, en Pías, que ha supuesto una inversión de 32.186 euros.

Asimismo, avanzan a buen ritmo varias actuaciones actualmente en ejecución y próximas a finalizar, entre ellas la adecuación y puesta en valor del Fuerte de San Carlos de Puebla de Sanabria, una de las inversiones más relevantes del plan, con 403.300 euros; la senda ciclable del embalse de San Sebastián en Porto, con 100.511 euros; la rehabilitación energética de la Oficina de Turismo de Sampil, en Robleda-Cervantes, con 71.089 euros; y la instalación de iluminación en el Santuario de La Tuiza, en Lubián, por 21.150 euros.

A ello se suman actuaciones vinculadas a la transición energética y digital, como la instalación solar fotovoltaica en el albergue de peregrinos de Asturianos, la digitalización y promoción de rutas de senderismo de la comarca, el desarrollo de herramientas digitales de promoción turística en Porto de Sanabria, la implantación de señalización con códigos QR y la puesta en marcha de nuevos servicios tecnológicos en el espacio de coworking del municipio.

En el apartado de actuaciones adjudicadas destaca también la aplicación digital "Porto App" para la gestión de rutas y canal de comunicación turística, adjudicada por 13.310 euros. Finalmente, está pendiente de adjudicación la creación de una zona de estacionamiento junto al río Tuela, en Lubián, actualmente en licitación por importe de 35.500 euros.