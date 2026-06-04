Fallece a los 87 años Mercedes Santiago Campos, la popular churrera de Alcañices

La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) dice adiós a una de sus hijas más ilustres y queridas y a la vez una de la mujeres más emprendedoras, luchadoras e históricas: la señora Mercedes Santiago Campos, "la churrera de Alcañices", que ha fallecido a los 87 años de edad dejando atrás una vida llena de grandezas y aconteceres, dedicada en cuerpo y alma a su familia, pero también a los alcañizanos, alistanos y trasmontanos, españoles y portugueses, de los que con su trato y manera de ser se ganó un merecido cariño y respeto.

La señora Mercedes Santiago Campos nació en la villa de Alcañices el día 10 de septiembre de 1938 donde pasó la infancia y la juventud y allí se casó con el señor Ángel López Rivas, en 1965, más conocido por todos como “el churerro”, formando una familia unida, sencilla y emprendedora que dio como fruto a su hijo Angelito López Santiago, casado con Irene Blanco Mata, de Matellanes, que les dieron sus dos adorados nietos Alejandro y Abel.

La imagen de Mercedes es una estampa que siempre formará parte del paisaje e historia de Alcañices. Sus paisanos le recuerdan como “una buena mujer con la que daba gusto hablar, siempre te contaba, sin prisa, cosas interesantes, anécdotas, vivencias y recuerdos, con esa pizca de ingenio y gracia que le caracterizaba. Deja un bonito recuerdo. Como la vamos a echar de menos”.

Mercedes fue el ejemplo vivo de una mujer trabajadora David Carrión — Alcalde de Alcañices

David Carrión Galhardo, alcalde de Alcañices, desde su infancia muy unido a la familia López Santiago, la destaca como “una persona ejemplar. El ejemplo de una mujer trabajadora, luchadora, de una madre de familia y abuela que trabajo literalmente hasta el día que falleció. Mi recuerdo de ella desde que era un niño y veía a mi abuelo Tomas Carrión cada día después de comer sentado en su bar y las charlas que tenían ambos. Una mujer que siempre te decía lo que te tuviera que decir, valiente, humilde y muy buena persona. En Aliste y en Alcañices siempre la recordaremos con el cariño y el respeto que se merece. Siempre estará presente en nuestras memorias y en nuestros corazones, por que su legado será eterno, nunca la olvidaremos".

Mercedes Santiago Campos, la popular churrera de Alcañices. / Cedida

En 1965 Mercedes Santiago Campos vivía uno de los días más felices de su vida al contraer matrimonio con su amado Ángel López Rivas que, nacido el día 12 de octubre de 1936, había emigrado antes a Alemania donde trabajó como jardinero. Allí se iniciaba una de las historias de amor y empresarial más representativas de Alcañices.

"Te hacían sentir como en tu propia casa"

Su primera iniciativa empresarial en Alcañices fue comprar el Bar Avenida: “No sé cómo se las apañaban pero eran unas personas muy especiales, tenían algo especial, su bar era siempre el que más gente tenía” afirman su paisanos para acto seguido sentenciar que “El secreto estaba en el don de gentes tanto de Mercedes como de Ángel, te hacían sentir como en tu propia casa”.

De esta manera en 1966 Mercedes y Ángel abrían su propia churrería en la céntrica avenida de San Francisco (ahora y travesía de la Nacional 122), prácticamente colindando con la Plaza Mayor, donde los exquisitos churros fueron siempre su más preciado manjar, adorados y degustados por alistanos y trasmontanos, incluso en 1997 por el rey de España Juan Carlos I y por el presidente de la República Portuguesa Jorge Sampaio coincidiendo con la conmemoración del séptimo centenario del Tratado de Alcañices.

Juan Carlos I probó sus churros en 1997

Allí desarrollaron su labor durante 36 años, más concretamente hasta que en el año 2002 cerraba su puertas el bar Avenida y el matrimonio, junto a su hijo Angelito, abrían el Centro de Turismo Rural “La Atalaya” en la calle San Andrés donde los churros siguen siendo su alma mater.

El día 6 de febrero de 2021 la señora Mercedes enviudaba al fallecer el señor Ángel: dos ilustres alistanos, de pura sangre, siempre fieles y orgullosos a su orígenes, que con sus aconteceres han sido parte imprescindible, vital, de la historia de Alcañices, de Aliste y de Tras os Montes, cuyas páginas ayudaron a escribir con su sencillez y humildad, su trabajo y sacrificio, llevando la bondad y la cortesía por bandera (nunca vi en ellos un mal gesto), siempre con la sonrisa en los labios y una amabilidad en sus palabras que inspiraba sosiego, paz y confianza.

Ángel López Rivas y Angelito López Santiago, marido e hijo de Mercedes, respectivamente. / Cedida

La señora Mercedes formará parte siempre de la saga de los ilustres “churreros de Alcañices” convertidos por méritos propios en parte de la gastronomía tradicional dela Raya de España y Portugal, cinco generaciones de magnificas personas que durante siglos han mantenido viva la tradición: primero la abuela del señor Ángel la Tía Rufina Riveras, luego sus padres Alejandro y Agustina y en tercer lugar Ángel (12 de octubre de 1936) y Mercedes (10 de septiembre de 1938), cuyos pasos siguen su hijo Angelito (11 de septiembre de 1968) y su mujer Irene Blanco Mata, para seguir en el futuro con sus nietos Alejandro (1998) y Abel 2000).

La señora Mercedes Santiago Campos está siendo velada en el tanatorio de Nuestra Señora del Pilar de Alcañices por donde están pasando a darle su último adiós sus familiares, paisanos y allegados. La misa de funeral tendrá lugar el día 5 de junio, viernes, a las 11 de la mañana, en el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud