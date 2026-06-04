Denominaciones de Origen de toda España analizan en Zamora los desafíos de la IA y acuerdos comerciales como Mercosur

Casi un centenar denominaciones de origen alimentarias de toda España analizan en Zamora los desafíos de los productos de calidad ante realidades como los acuerdos de mercado internacionales o la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA). “Aunque somos muy diferentes en los productos que representamos, casi todos nuestros problemas son transversales y nos afectan a todos” ha expresado Ángel Pacheco, presidente la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, durante la inauguración de la XVII edición de sus Jornadas Técnicas y Asamblea General.

“Son productos vinculados al territorio, ayudan a la economía rural y fundamentalmente ayudan en muchas zonas desfavorecidas a la fijación de población. Por eso debemos transmitir a la sociedad que cuando alguien ve un sello de Denominación de Origen o una IGP (Indicación Geográfica Protegida) está trabajando por el territorio” ha incidido Pacheco.

Zamora es la primera provincia española que se convierte por segunda vez en anfitriona de este foro, en 2018 con la DO Queso Zamora como organizadora y esta vez con la IGP Ternera de Aliste. La propia comunidad de Castilla y León tiene un peso específico con 43 figuras de calidad, de las 96 existentes en todo el territorio nacional “Somos una comunidad que lidera un posicionamiento claro en esa excelencia, certificada y reconocida a más alto nivel. Las IGP y las DO, cumplen los estándares de calidad más exigentes y además son certificados y reconocidos en todo el mundo” ha precisado Jorge Llorente, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta.

Competencia desleal

“La función fundamental que tienen las denominaciones de origen y las IGP es promocionar su producto y defenderle ante posibles ataques de otros productos que intentan imitarles. Estamos con el sello que garantiza y que debemos conocer todos los ciudadanos para saber que el producto que estamos consumiendo tiene la calidad que estamos deseando probar, esa historia, esa tradición y muchas veces esa innovación que se ha ido incorporando”.

Jorge Llorente ha destacado retos de futuro como las competencias desleales, la digitalización o la gestión de las propias denominaciones, pues “no es fácil el camino que tienen que recorrer las asociaciones para conseguir la marca de calidad y la Junta de Castilla y León a través del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl) ha estado siempre aportando esa ayuda para que fueran y ayudar en algo tan importante como es la promoción”.

IA

Un encuentro en el que se ha incidido en desafíos como la Inteligencia Artificial, que en opinión del presidente de Origen España “va a ser clave en el futuro para adaptarla tanto a nuestras explotaciones como a nuestras industrias transformadoras, sobre todo para hacerlo atractivo a los jóvenes. Tenemos un problema serio de riesgo generacional y entendemos que sin tecnología los jóvenes no se van a incorporar al sector”.

Para el presidente de Origen España no son incompatibles las nuevas tecnologías con producciones muy vinculadas al territorio y que tienen una tradición. “Todas las tradiciones fueron una innovación en su momento, con lo cual no tenemos que tener miedo a las nuevas tecnologías y creo que la inteligencia artificial es una herramienta básica para la producción, para la transformación y sobre todo para comercializar nuestros productos. Es una herramienta que, bien utilizada, va a ser muy positiva y creo que tenemos que incidir para que nuestras explotaciones y nuestra industria transformadora se adapten”.

Tampoco son ajenas las figuras de calidad a los nuevos macro-acuerdos comerciales que se van cerrando en el seno de la Unión Europea, como Mercosur y en opinión de Ángel Pacheco, “tiene sus claroscuros, pero hay un aspecto muy positivo de defensa de marcas a nivel mundial”.

Acuerdos internacionales

En ese sentido Carlos Buxadé Carbó, Catedrático Emérito de Producción Animal, ha destacado la nueva realidad que impone “guerra arancelaria” desatada por Estados Unidos que está cambiando “sí o sí las reglas comerciales a nivel global”, obligando a Europa a buscar nuevos socios. Ahí están los acuerdos de Mercosur, la India y Australia, más los acuerdos que se están negociando con países asiáticos y africanos. Buxadé ha destacado que “desde el mundo rural hemos de hacer el máximo esfuerzo para convivir y colaborar positivamente, aunque no siempre va a ser fácil con estas nuevas realidades que, por otra parte, son irreversibles”.

La inauguración de las Jornadas Técnicas de la Asociación Española de Denominaciones de Origen ha contado también con la presencia del concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha apostado por “fortalecer las figuras de calidad tan importantes en una provincia como la nuestra que aporta al mercado productos de máxima calidad”. Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, ha destacado el vínculo de las cajas rurales de toda España con el sector primario, origen de las IGP y DO.