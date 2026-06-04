"Cubipop Fest" anuncia la cancelación de su concierto de despedida

Con un comunicado sobrio y escueto, en el que agradecían el apoyo durante estos casi 20 años por parte del público, la organización del "Cubipop" anunciaba la cancelación de la edición de despedida de este festival que ha acompañado desde Cubillos del Pan los veranos del público zamorano.

En los comentarios de la publicación, los usuarios compartían un sentimiento: la pena de decir adiós y el agradecimiento a la organización por estos años de música y festivales.

COMUNICADO Hola a todos, Lamentablemente y por motivos personales de los organizadores, nos vernos obligados a suspender lo que iba a ser el último baile del Cubipop. Muchas gracias a todos por vuestra comprensión y ayuda mostrada durante estos casi 20 años. ¡Se os quiere! Larga vida al Cubipop

El festival, que nació hace casi 20 años, pretendía promover la creación de un espacio en el que disfrutar de música en directo. Son muchas las bandas, zamoranas y foráneas, que han formado parte de este espacio durante tantas ediciones.

Casi 20 aniversario

Esta era una edición señalada, ya que iba acompañada de un título importante: además de ser la última, el lema de esta jornada era la celebración del casi 20 aniversario", un logro muy especial para un festival cercano, familiar y que se ha abierto paso gracias al esfuerzo de personas impulsadas por el amor por la música.