Cinco ayuntamientos zamoranos crean la primera asociación que garantice el control de las plantas de biogás
Peleas de Abajo, El Cubo de Tierra del Vino, Villardondiego, Coreses y San Cebrián de Castro velarán por legalidad de los proyectos y la defensa de los intereses de los vecinos mediante convenios de colaboración
La planta de biogás de Norton Dos Ibérica será la primera que inicie de manera inminente las obras de construcción a falta de los últimos informes
Los consistorios de Peleas de Abajo, El Cubo de Tierra del Vino, Villardondiego, Coreses y San Cebrián de Castro se han aunado para conformar la primera asociación en Castilla y León que garantice el cumplimiento de la legalidad y la defensa de los intereses de los municipios sobre los que planee cualquier proyecto de energía renovable, con especial hincapié en las plantas de valorización de biogás y biometano.
La denominada Asociación de Municipios por la Energía Sostenible en Castilla y León, con entidad jurídica, busca así ofrecer un respaldo legal conjunto en defensa de los intereses de las administraciones locales frente a otros proyectos como puedan ser la implantación de macrogranjas, parques fotovoltaicos y eólicos.
"Lo que intentamos hacer es coordinarnos y defendernos, tanto contra las plantas como contra las empresas que pueden venir a montar algo que no sea correcto". El regidor de Peleas de Abajo, Félix Roncero, anticipa el compromiso de "exigir al máximo el cumplimiento de la legalidad" y la defensa de los intereses del municipio "y, por lo tanto, de los vecinos".
El fin es dotar a los consistorios de un asesoramiento jurídico y técnico -como refuerzo externo a la actuación del secretario interventor local- que pueda tomar parte en actuaciones de mediación, consulta y negociación ante los órganos decisorios. "Lo que se pretende es que, como tal asociación, se nos pueda oír", resumía Ramón Hernández, abogado y asesor jurídico de la recién conformada asociación.
Aunque reconocen que "no podemos estar de espaldas al progreso", muestran su contundente rechazo a cualquier falta de planificación o de transparencia por parte de las empresas promotoras que, aclaran, "no vamos a permitir". De esta forma, insisten en la necesidad de contar con las "garantías necesarias y suficientes en beneficio, lógicamente, de sus vecinos".
Una de las principales líneas de actuación pasará precisamente por la firma de convenios de colaboración con los promotores como garantía de que los proyectos futuros supondrán un "impulso vital" para el pueblo fijando población y generando riqueza, más allá de los beneficios directos o indirectos que ya conlleva la implantación de proyectos de tal envergadura.
En opinión de los alcaldes, "estas plantas, que generan mucho rechazo, también tienen que aportar un apoyo aparte ya de lo que está establecido por ley". Un apoyo que pasa por garantizar un aval económico con el que hacer frente a posibles deficiencias derivadas del tránsito de camiones por las carreteras y caminos o la incorporación de trabajadores locales, amén de colaboraciones en materia social y cultural "que sí las tenemos habladas, pero todavía están firmadas".
Unos aspectos a los que se unen otros condicionantes de mayor complejidad, como la domiciliación social o el pago del ipuesto de tracción mecánica de los camiones y vehículos que compongan la flota de la planta.
"Nos encontramos muchas veces solos"
Uno de los lamentos de los alcaldes de los municipios representados en la asociación es la incomprensión sobre su limitado poder de actuación y la presión ejercida hacia los consistorios en los que se presentan estos proyectos: "Nos encontramos muchas veces solos".
Como alcalde de Peleas, Félix Roncero ha visilibilizado la encrucijada de los consistorios locales ante informes favorables procedentes de instancias superiores, como es en este caso la propia Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. "Cuando nos vienen los informes de los técnicos, tenemos que darle trámite, no podemos bloquearlo y decir que este tema no nos interesa". Con todo, matiza que no dudarán en personarse ante la Junta ante cualquier anomalía y "si tenemos que reivindicar que haya más controles, por supuesto los vamos a exigir".
Con apenas dos meses de funcionamiento, la asociación ya ha recibido peticiones de adhesión por parte de consistorios procedentes, entre otros, de la provincia de Salamanca, lo que permitirá reforzar su voz al incorporar a técnicos propios: "Los primeros interesados en que haya una transparencia, una claridad y unos controles rigurosos somos los responsables del municipio".
La construcción de la primera planta de Peleas será inminente
Un contexto que llega previo al inminente inicio de obras de la planta de biogás proyectada por la empresa Norton Dos Ibérica y que contempla la valorización de hasta 36.500 toneladas de residuos anuales, el equivalente a 100 toneladas diarias. La concesionaria únicamente permanece pendiente de "un par de documentos" que se espera también sean favorables antes de obtener la licencia de construcción.
Una licencia que situaría oficialmente sobre el mapa la primera planta de biogás en la provincia de Zamora, si bien el municipio está tramitando a mayores otra planta cuyo expediente tramita actualmente la Junta de Castilla y León y cuya resolución podría llegar en unos meses. La sociedad promotora de esta segunda planta es Biofertilizantes Peleas de Abajo, filial de Ence Renovables.
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