Visita de los alumnos del CEPA Sanabria y Carballeda al yacimiento prerromano de As Muradellas

Los alumnos senior de la Centro de Educación de Personas Adultas de Sanabria y Carballeda visitaron el yacimiento prerromano del castro de As Muradellas de Lubián, datado en el siglo III a. C. Los estudiantes senior hicieron un recorrido histórico y medioambiental desde el santuario de Nuestra Señora de las Nieves “La Tuíza”, templo barroco de influencia gallega del siglo XVII, para descender por el ecosistema del río Tuela y retroceder en la cronología histórica hasta el siglo III antes de Cristo.

Alumnos senior de la Centro de Educación de Personas Adultas de Sanabria y Carballeda en la excursión / Araceli Saavedra

Sobre el propio yacimiento se vislumbraba el sistema defensivo del castro, con doble muralla, doble foso y campo de piedras hincadas. Un cúmulo de barreras hechas por el hombre para impedir el asalto al castro. La otra “muralla” defensiva natural era la que brindaba el cortado del río Tuela.

Alumnos senior de la Centro de Educación de Personas Adultas de Sanabria y Carballeda en la excursión / Araceli Saavedra

Alumnos y profesores pudieron contemplar los restos de una vivienda castreña en piedra, de planta rectangular aunque con las esquinas redondeadas, una arquitectura bastante peculiar. Para llegar hasta el yacimiento, en el recorrido de unos cuatro kilómetros por territorio de la Red Natura, se apreciaron las construcciones típicas de un molino maquilero, un chozo o refugio de pastores con arco en piedra, las paredes de prados en piedra seca.

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Alumnos senior de la Centro de Educación de Personas Adultas de Sanabria y Carballeda en la excursión / Araceli Saavedra

El río es un corredor ecológico que vertebra el paisaje, la vegetación y la fauna. Predomina el robledal más que centenario y la vegetación de ribera. Un lagarto ocelado fue la única especie que se dejó ver en medio de un bosque de galería que jalona el recorrido, salpicado de miradores sobre el río Tuela.