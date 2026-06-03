San Vitero aprende a salvar vidas

En el Ayuntamiento de San Vitero ha tenido lugar una actividad basada en la formación de primeros auxilios, conocimientos que nos ayudan a salvar vidas. La actividad que se desarrolló en el municipio de la comarca de Aliste tuvo una gran afluencia, ya que los vecinos de esta acudieron con el objetivo de adquirir unos conocimientos que pueden ser esenciales a la hora de salvar una vida.

El programa impartido a lo largo de la actividad estuvo diseñado por los profesionales sanitarios Manuel y María García respectivamente, además de contar con la supervisión de ambos. Por su parte la docencia del programa ha sido impartida por dos formadores especializados, Lydia Barba Puertas y José Manuel Vega, ambos se encargaron de estructurar el curso de formación mezclando el rigor de los procedimientos con dinámicas pedagógicas.

A lo largo de la sesión formativa, los vecinos recibieron enseñanzas de diferentes técnicas de primeros auxilios destacando la doctrina PAS (Protger, Avisar y Socorrer) unido a las valoraciones iniciales que se deben hacer a un paciente. Esta sesión también tuvo un compomente práctico, pues los expertos se encargaron de enseñar a los asistentes el procedimiento de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), la técnica de Posición Lateral de Seguridad (PLS) y terminaron con la maniobra de desobstrucción ante el atragantamiento por obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. (OVACE).

Este curso ha contado con la introducción de un bloque bastante novedoso, basado en el control avanzado de las hemorragias. En este bloque a los vecinos de la localidad se les enseñó como había que aplicar en casos reales los torniquetes tácticos y los vendajes isquémicos israelíes, junto a esto también se les enseñó cómo aplicar las gasas y los vendajes antes los posibles traumatismos que se lleguen a encontrar.

Gracias al gran interés y al elevado número de preguntas de los asistentes, el curso se alargó de manera natural, dado que los vecinos manifestaron "encontrarse en un clima formativo muy positivo". Para reforzar los conocimientos aún más, Lydia, ideó una especie de actividad con preguntas a modo concurso que servía para repasar todo el temario, además de otorgar premios tanto al primero cómo al segundo.

Por último, los vecinos de la localidad de San Vitero han mostrado su gratitud al Ayuntamiento de San Vitero explicándoles al propio consistorio la necesidad de realizar una mayor cantidad de actividades de este tipo, pues estos conocimientos salvan vidas. Por su parte, el propio Ayuntamiento de San Vitero ha querido agradecer el entusiasmo y el profesionalismo que Lydia mostró a la hora de impartir este curso de formación a los habitantes de la localidad.