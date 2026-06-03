La polémica por la ubicación de la nueva depuradora de Villamayor de Campos llega a las Cortes

La problemática ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villamayor de Campos ha llegado a las Cortes autonómicas. Unión del Pueblo Leonés ha registrado una batería de preguntas para que la Junta aclare aspectos varios sobre su construcción en una zona considerada inundable y cercana al casco urbano.

La formación leonesista hace referencia a las "numerosas quejas suscitadas entre el propio vecinario" ante la extrema cercanía de la EDAR al casco urbano de la localidad, que podría acabar ocasionando molestias por malos olores y problemas derivados de salubridad.

Asimismo, la nueva infraestructura se sitúa en una zona inundable próxima al cauce del río Valderaduey, según los datos de gestión de cuenca que recoge la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), lo que podría implicar daños en la infraestructura en episodios de lluvias intensas.

Por ello, UPL ha preguntado a la Junta si recibió alguna comunicación previa al inicio de obras por parte de la CHD en la que se hiciese mención a la ubicación en una zona inundable, así como si se han valorado adecuadamente los potenciales daños que la depuradora puede sufrir en épocas de lluvias intensas por el posible desbordamiento del río Valderaduey.

Por último, desde la formación leonesista han requerido a la Junta una valoración sobre la cercanía de la depuradora proyectada por Somacyl al casco urbano y si este hecho podría acabar afectando a los vecinos.

La nueva EDAR de Villamamor de Campos, inaugurada a medidados del pasado mes de mayo, cuenta con una financiación comaprtida entre la Junta de Castilla y Leon y la Diputación de Zamora (al 40%, respetivamente), y el Ayuntamiento de Villamayor de Campos (20%) corriendo al ejecucción a cargo de la Sociedad del Medio Ambiente de Castilla y Leóna la que se le otorga la explotación de esta infraestructura los próximos 25 años.