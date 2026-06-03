El Plan de Sostenibilidad Turística de Sanabria, ejecutado al 80% con una inversión de 1,4 millones de euros

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el vicepresidente cuarto y diputado de Desarrollo Económico, Emilio Fernández Martínez, y el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, ha visitado este miércoles las obras de rehabilitación de los hornos tradicionales de Hermisende y San Ciprián de Hermisende, junto al alcalde del municipio, Jesús González Nieto.

La actuación, ya finalizada, ha contado con una inversión de 73.384 euros y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Comarca de Sanabria”, impulsado por la Diputación de Zamora con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de fondos europeos NextGenerationEU.

El Plan de Sostenibilidad Turística de la Comarca de Sanabria supone una inversión global de 1.732.722 euros, de los que ya se encuentran ejecutados o adjudicados 1.378.211,12 euros, lo que representa cerca del 80 por ciento del total previsto.

El objetivo del programa es consolidar un modelo de turismo sostenible, innovador e integrado en Sanabria, basado en la valorización de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, fomentando la diversificación de la oferta turística, la movilidad sostenible, la digitalización y la mejora de la competitividad del destino.

Autoridades, en la visita a los hornos tradicionales rehabilitados. / Araceli Saavedra

El ámbito de actuación comprende los municipios de Puebla de Sanabria, Galende, Asturianos, Porto, Lubián, Hermisende, Pías y Robleda-Cervantes, configurando una estrategia territorial que tiene al Lago de Sanabria como gran eje vertebrador de un modelo turístico de interior respetuoso con el medio ambiente y generador de nuevas oportunidades económicas.

Otras intervenciones

Dentro de las actuaciones ya concluidas destacan la recuperación de los hornos tradicionales de San Ciprián y Hermisende; la adecuación de los miradores de Castromil, en Hermisende, con una inversión de 17.325 euros; la señalización de Peña Surrapia, en Robleda-Cervantes, y de las Lagunas de Barjacoba, en Pías, por importe de 46.725 euros; y la restauración ambiental, adecuación y ampliación de la playa fluvial de Porto, con una inversión de 19.139,81 euros.

También se encuentran finalizadas la pasarela sobre el río Tuela en Lubián, con una inversión de 113.368,31 euros; la ruta BTT y senderismo Camino da Feira en Hermisende, con 22.077 euros; la recuperación del Camino Mozárabe Sanabrés mediante la pasarela sobre el río Requejo en Lubián, por 35.090 euros; así como el suministro y servicio de bicicletas eléctricas entre Ribadelago y Puebla de Sanabria, destinado a fomentar una movilidad más sostenible en el entorno del Lago, con un presupuesto de 125.736 euros.

Entre los proyectos ejecutados figura igualmente la Vía Ferrata de Porto de Sanabria, con una inversión de 91.263 euros, junto a la limpieza, acondicionamiento y señalización de tramos de senda paralelos al río Tuela en Hermisende, con 17.820 euros, y la recuperación del molino de agua de Barjacoba, en Pías, que ha supuesto una inversión de 32.186 euros.

Asimismo, avanzan a buen ritmo varias actuaciones actualmente en ejecución y próximas a finalizar, entre ellas la adecuación y puesta en valor del Fuerte de San Carlos de Puebla de Sanabria, una de las inversiones más relevantes del plan, con 403.300 euros; la senda ciclable del embalse de San Sebastián en Porto, con 100.511 euros; la rehabilitación energética de la Oficina de Turismo de Sampil, en Robleda-Cervantes, con 71.089 euros; y la instalación de iluminación en el Santuario de La Tuiza, en Lubián, por 21.150 euros.

Transición energética y digital

A ello se suman actuaciones vinculadas a la transición energética y digital, como la instalación solar fotovoltaica en el albergue de peregrinos de Asturianos, la digitalización y promoción de rutas de senderismo de la comarca, el desarrollo de herramientas digitales de promoción turística en Porto de Sanabria, la implantación de señalización con códigos QR y la puesta en marcha de nuevos servicios tecnológicos en el espacio de coworking del municipio.

En el apartado de actuaciones adjudicadas destaca también la aplicación digital “Porto App” para la gestión de rutas y canal de comunicación turística, adjudicada por 13.310 euros.

Finalmente, permanece pendiente de adjudicación la creación de una zona de estacionamiento junto al río Tuela, en Lubián, actualmente en licitación por importe de 35.500 euros.

La Diputación de Zamora reafirma así su compromiso con un modelo de desarrollo turístico sostenible para la Comarca de Sanabria, capaz de generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades de desarrollo en el medio rural, al tiempo que protege y pone en valor el extraordinario patrimonio natural, cultural e histórico de uno de los territorios con mayor potencial turístico de la provincia.