La música barroca de capilla vuelve a sonar en tres municipios zamoranos: las fechas y lugares para disfrutar de "Sonoridades olvidadas"

Las composiciones de los maestros de capilla de la catedral de Zamora del siglo XVIII vuelven a sonar en la provincia de Zamora con el ciclo de conciertos "Sonoridades olvidadas" impulsada por Ensemble Semura Sonora. La iniciativa suma veteranía en una séptima edición que contará con la actuación de solistas de renombre en las localidades de Villaralbo, Granja de Moreruela y Faramontanos de Tábara.

Las actuaciones, que se desarrollarán entre los días 5 a 7 de junio, serán con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Así, el programa arrancará el viernes 5 de junio a las 20:00h en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villaralbo, el sábado 6 de junio a las 20:00h en la Iglesia de San Juan Evangelista de Granja de Moreruela y el domingo 7 de junio a las 20:00h en la Iglesia de San Martín Obispo de Faramontanos de Tábara.

Unas actuaciones que se completarán con la iniciativa "Ruta en música" que desvelará la historia del Monasterio de Moreruela. Será el domingo a las 17:30 horas cuando el Ensemble Semura Sonora, junto a la coral Camerata Primo Tempo y con la colaboración de la Asociación Zamorana de Guías de Turismo inicien esta visita guiada que, acompañada de la música, hará más hincapié en el valor patrimonial del monasterio cisterciense más antiguo de España y declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. La visita también es gratuita y no necesita reserva.

Asimismo, durante el recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer no solo diferentes rincones del monasterio, sino los grupos e instrumentos de época que componen el Ensemble Semura Sonora y la coral Camerata Primo Tempo.

El ciclo de "Sonoridades olvidadas" apuesta por estrechar la conexión entre la población zamorana y su patrimonio musical, ahondando en la recuperación del patrimonio musical de la catedral de Zamora y con predilección por la música española del Barroco.

Solistas de renombre

Una de las novedades de esta séptima edición reside en la incorporación de solistas de renombre, contando de nuevo con la soprano Laura Martínez Boj y, por primera vez, con la mezzosoprano Mercè Bruguera Abelló. Liderados por Lucien Julien-Laferrière en calidad de director artístico y musical de la formación, las zamoranas Clara Espinosa (oboe) y Delia Manzano (órgano), además de Marta Ramírez y Elizabeth Moore (violín), Ángela Lobato (violonchelo) y Meritxell Ferrer (bajón), completarán el grupo.

Como colaboración habitual se mantiene la actuación de la veintena de integrantes de la coral zamorana Camerata Primo Tempo.