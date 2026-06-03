José María Arguedas alimenta el "abrazo cultural" entre Zamora y Perú

La conmemoración del centenario del antropólogo peruano José María Arguedas en Sayago en el año 2011, tendió un puente con el país andino que llega hasta hoy, cuando ya se prepara en Zamora una exposición del artista Alejandro Galindo con motivo de los 115 años del nacimiento del filósofo, músico y escritor de culto.

El reconocimiento en Zamora a la figura del investigador peruano que en el año 1958 se establecía cinco meses en Bermillo y Muga de Sayago (también visitó San Vitero), para elaborar una tesis doctoral – "Las comunidades de España y Perú"– y constatar las semejanzas entre ambos países, no deja de sorprender a seguidores y admiradores de la figura de José María Arguedas que, de vez en cuando, se dejan caer por esta tierra.

El trabajo de la asociación La Mayuela de Bermillo, que en 2011 dedicó una serie de actos al antropólogo, o estudiosos como el músico y y profesor Alberto Jambrina, especializado en folklore y etnomusicología, y gestor de una página en Facebook sobre Arguedas en Sayago y Aliste, han cultivado esa conexión que llega hasta nuestros días. Y así lo ha podido comprobar sobre el terreno el pintor peruano Alejandro Galindo Yauris, que expondrá su obra en Zamora con motivo de la conmemoración de los 115 años del nacimiento de José María Arguedas (Andahuaylas, 1911-Lima, 1969).

Alejandro Galindo pintando un retrato de José María Arguedas. | CEDIDA

Será del 21 de septiembre al 4 de octubre en el Claustro del Colegio Universitario de Zamora, gracias al apoyo de Juan Andrés Blanco, del Departamento de Antropología de la UNED. Bermillo y Muga se sumarán también este verano con actos de recuerdo al antropólogo peruano que a finales de los 50 situó en el mapa a las comarcas de Sayago y Aliste gracias a un estudio de campo pionero, becado por la Unesco, que se nutrió de la relación de Arguedas con las gentes de los pueblos, alojándose en la antigua posada de arrieros de Bermillo y sintiéndose como uno más.

El Museo Etnográfico de Zamora también acogerá en noviembre una lectura poética de obras del sayagués Justo Alejo y José María Arguedas, unidos por el amor a Sayago, la empatía con las comunidades y el compromiso de trabajo desde la honestidad.

Como seguidor e investigador del pensamiento arguediano, el pintor de Andahuaylas Alejandro Galindo ha visitado Zamora de la mano de Alberto Jambrina, tras la huella del escritor indigenista en las comarcas del oeste y orgulloso de comprobar que "en esta tierra hay un gran grupo humano de personas que valora lo que nuestro José María Arguedas ha dejado escrito, su pensamiento, su amistad, su sencillez, cómo son todos los hombres, las comarcas o comunidades donde vivimos. Tengo el compromiso moral de difundirlo entre los amigos y autoridades académicas y políticas para hacerlos saber lo que el pueblo de Zamora reconoce su valía" expresaba a este diario Alejandro Galindo.

En ese contexto, la exposición del pintor peruano –que realizó estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima y cuyas obras se encuentran en colecciones privadas de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú o España–, fortalece los lazos de amistad con Zamora y el "abrazo cultural".

A través de la obra pictórica, el artista presentará sus investigaciones y aportes en el campo de la etnografía, influenciado por José María Arguedas, al que le une el mismo lugar de nacimiento, la tierra y la relación con la naturaleza como fuente de inspiración.