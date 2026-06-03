Un herido por el choque de dos turismos en Andavías

La colisión entre dos turismos ha dejado un herido en la carretera ZA-P-1405 a la altura de Andavías. Se trata de un varón de 25 años que precisa asistencia sanitaria.

El aviso al centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 se produjo a las 17:12 horas de este miércoles. En la llamada se precisó que la colisión se ha producido durante una maniobra de giro. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl para valorar al herido in situ.