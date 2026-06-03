La exposición que invita a disfrutar del patrimonio local sanabrés a través de panorámicas y vertoramas

El castillo de Puebla de Sanabria se convertirá durante los meses de junio, julio y agosto en el epicentro de la galeria fotográfica del autor vallisoletano, Pedro San José. La exposición de nombre: "Panoramas y Vertoramas. Una visión diferente de la realidad", invita a todos los públicos a observar y apreciar la arquitectura y el patrimonio de la zona.

Esta exposición cuenta con una serie de imágenes panorámicas y vertoramas, técnicas fotográficas basadas en combinar un determinado número de fotografías para crear composiciones sorprendentes y que ayuden a comprender detalles que, de normal, permanecen ocultos. La arquitectura monumental, los distintos espacios históricos y los juegos que nos ofrecen los diferentes tipos de perspectivas nos ayudan a contemplar la realidad de nuestro patrimonio desde un punto de vista muy diferente.

Las obras que se expondrán a lo largo de todos estos meses nos mostrarán alguno de los enclaves más destacados de todo el patrimonio español, entre estos destacan tanto la iglesia de Nuestra Señora de Azogue (en Puebla de Sanabria) o la iglesia de Santo Tomás Apóstol conocida de manera popular como la Capilla Sixtina sanabresa.

Ya fuera del entorno sanabrés, se podrá visualizar la catedral de San Antolín en Palencia o la Catedral del Buen Pastor en San Sebastián. Gracias a las distintas imágenes que podemos ver en la exposición, visualizamos espacios que ya conocíamos desde un punto de vista diferente, pues nos mezcla la realidad con la propia interpretación del autor.

Exposición "Panoramas y vertoramas" en Puebla de Sanabria. / Cedida

La cita se convertirá en una nueva propuesta cultural para todas aquellas personas que quieran descubrir una nueva forma de mirar y comprender todo el patrimonio que nos rodea.

La muestra se inaugurará el día 19 de junio con una conferencia de su autor, Pedro San José. En ella, el autor nos explicará todos los detalles que se esconden detrás de su obra yl a displina artistica que emplea para capturar la luz y mostrar la realidad de una manera tan particular.