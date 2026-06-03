La concentración parcelaria de Bermillo de Alba supera la declaración de impacto ambiental

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de la concentración parcelaria de iniciativa privada de Bermillo de Alba (municipio de Fonfría), dándose así un paso de gigante a uno de los proyectos más ambiciosos, necesarios e importantes para el pueblo ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal.

El Estudio de Impacto Ambiental se realizó con un estilo básicamente conservacionista por tres razones fundamentales: es un espacio ambientalmente muy frágil y valioso; parte de la zona a concentrar se inscribe en espacios protegidos y porque en la situación actual, recursos que no tienen precio de mercado (como los ecológicos) o intangibles (como los paisajísticos y culturales) manifiestan un fuerte potencial para reducir actividades socioeconómicas generadoras de empleo y renta y, porta tanto, de contribuir a soportar la población y el tejido social necesario para atender la gestión que exige la conservación de un espacio tan valioso.

La iniciativa de plantar cara al minifundismo surgía de 104 propietarios de terrenos rústicos de Bermillo de Alba que así lo solicitaron con sus firmas. En mayo de 2022 el Ayuntamiento de Fonfría daba solicitaba la concentración parcelaria de iniciativa privada, siendo alcalde pedáneo Ignacio Martín Lira, continuando su labor ahora Gabriel González Arana.

La justificación del proyecto se ampara en función de los siguientes problemas estructurales detectados en Bermillo de Alba: la infraestructura rural se encuentra muy deteriorada con algunos caminos intransitables y un saneamiento deficiente, con un gran número de parcelas sin acceso directo a caminos; hay un excesivo grado de parcelación que condiciona una agricultura minifundista y de poca rentabilidad; y el envejecimiento progresivo de la población condiciona la continuidad de las explotaciones agrarias.

Tramo del Cordel de las Merinas. | CH. S.

A ello se suma que buena parte de la propiedad está en manos de una población no agraria, no residente, por lo que aumenta la superficie agraria abandonada. La separación entre la propiedad y la actividad agraria hace que exista una baja implicación de los propietarios en el futuro del sector. Además, abundan las parcelas con formas geométricas que dificultan el cultivo o con una orientación que favorece la erosión del suelo.

Bermillo de Alba cuenta con un término de 2.068 hectáreas de las cuales se concentrarán alrededor de 2.000, en manos de 328 familias diferentes con 5.176 minifundios de los cuales se reagruparán 4.576. La superficie media por propietario se sitúa en las 6 hectáreas. De las 13.233 hectáreas que integran los ochos pueblos del municipio de Fonfría el 15,76% corresponde a Bermillo de Alba que limita con siete pueblos: Samir de los Caños, Losacino y Castillo de Alba al Norte, Videmala al este, Cerezal y Pino al Sur y Fonfría al Oeste.

Existe la Vía Pecuaria Cordel Sanabrés y aunque está inventariada se desconoce si la traza es la correcta pues parte de ella fue ocupada por la Nacional 122. Dado que no se ha encontrado un trazado alternativo que lo mejore se mantendrá el trazado actual por caminos y fincas comunales: "La concentración parcelaria prevé ampliar el espacio, mejorar el estado de la vía pecuaria, evitar afectar a nuevas fincas, deslindarla y reflejarla en la cartografía y se intentará evitar su coincidencia física con caminos para que pueda servir de corredor ecológico".

Paredes

La conservación de las paredes de piedra queda garantizada "debiendo hacer coincidir las linderas de las nuevas fincas con estos muretes". En el caso de caminos flanqueados por muros de piedra se podrá reducir la anchura del firme pudiendo llegar a una anchura mínima de 4 y 3 metros para los estabilizados o tierra respectivamente. Si fuera necesario derruir alguno de los laterales se optará por el que presente menos valor. En ladera, siempre se conservará el muro del lado superior.

Las áreas de cortineo recogen todos los elementos singulares, arbolado maduro y de alta densidad, muretes de piedra, linderos y setos, en las márgenes de los arroyos y proximidades del pueblo. La alta estima que los propietarios tienen a las cortinas se debe principalmente a que son terrenos muy fértiles, por lo general huertas y praderas muy bien conservadas, especialmente las cercanas al núcleo urbano, muchas con mejoras como pozos artesanos, frutales y parrales, por lo que hay que devolverlos a los propietarios que los aportan, razón esta por la que hará que sigan siendo zonas con un alto grado de parcelación.

Ejecutar la concentración parcelaria de Bermillo de Alba necesitara de una inversión de 1.754.480 euros para una infraestructura rural donde las obras más importantes y costosas serán las de la red de caminos de 70 kilómetros y 21 metros (35% de nuevo trazado).

El Ayuntamiento ha apostado fuerte por las concentraciones parcelarias de iniciativa privada y tras Bermillo de Alba se trabaja para en breve tener también la Declaración de Impacto Ambiental de la de Fonfría y la de Fornillos: "Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que las concentraciones parcelarias de Bermillo, Fonfría y Fornillos puedan ser una realidad a corto plazo" asevera el alcalde Sergio López Vaquero.