Villalpando, anfitrión de un encuentro regional de alumnos de la Universidad de la Experiencia

Más de 140 personas procedentes de diferentes municipios de Castilla y León han participado recientemente en Villalpando en la clausura del curso de la Universidad de la Experiencia "Online".

Durante el encuentro, los alumnos disfrutaron de una visita guiada por algunos de los monumentos más emblemáticos del patrimonio histórico artístico de la villa, compartieron un almuerzo y estrecharon lazos de hermandad en una comida.

En la clausura del curso participaron alumnos de Villapando, de los municipios leoneses de Sahagún y Laguna de Negrillos, de Íscar en Valladolid, de la localidad salmantina de Alba de Tormes o de las abulenses de Barco de Ávila y Piedralaves. Al encuentro celebrado en la villa también asistieron alumnos de Nava de la Asunción (Segovia) y de la localidad burgalesa de Melgar de Fermanental.

Recepción de los alumnos del programa en el salón de actos del Ayuntamiento. / Cedida

Los estudiantes se reencontraron en la Plaza Mayor de Villalpando donde les esperaban dos guías, Chechu y Jaime, que acompañaron a les acompañaron en un recorrido por los edificios más emblemáticos de la villa, tales como la Puerta de San Andrés, más conocida como Puerta Villa, la Puerta de Santiago, la iglesia de San Nicolás de Bari, la iglesia de Santa María la Antigua, el convento de las Hermanas Clarisas o la iglesia de San Pedro, en la que, en la actualidad, se están ejecutando obras de restauración, con el objetivo final de que se convierta en un museo de arte sacro de Tierra de Campos.

La visita concluyó en la Plaza Mayor desde la que los alumnos se dirigieron al salón de actos del Ayuntamiento, que antiguamente fue el templo judío de Santa María de la orden Templaria, en el que fueron recibidos por el alcalde, Emiliano de la Puente, quien agradeció su asistencia al encuentro, así como la colaboración de la Universidad de la Experiencia y de los guías. Acto seguido, los participantes compartieron un almuerzo en el que pudieron degustar los productos típicos de la tierra, que dio paso a una visita guiada a la iglesia museo y la iglesia parroquial de Villamayor de Campos.

El encuentro de alumnos de la Universidad de la Experiencia Online fue clausurado con una comida de hermandad en el área de servicio de la estación de autobuses de Villalpando.