La ruta escolar entre Zamora, Villaralbo y Moraleja, en el punto de mira del PSOE por problemas de seguridad

Los procuradores del PSOE de Zamora en las Cortes de Castilla y León, Javier García Martín, Patricia Martín Guerra e Iñaki Gómez Domínguez, han registrado varias preguntas parlamentarias dirigidas a la Consejería de Educación para exigir explicaciones sobre la situación de la ruta escolar combinada Zamora–Villaralbo–Moraleja, sobre la que se han registrado incidencias reiteradas que afectan a la convivencia y a la seguridad durante los desplazamientos.

La iniciativa parlamentaria surge tras las denuncias realizadas por la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Enseñanzas no Universitarias de Zamora (FAPA Zamora), que trasladó a la Administración educativa su preocupación por determinados comportamientos registrados en esta ruta y solicitó la incorporación de un acompañante que pudiera colaborar en el control y supervisión del servicio.

Sin embargo, según el PSOE, la Dirección Provincial de Educación rechazó dicha petición argumentando que la normativa vigente no establece la obligatoriedad de contar con acompañantes en las rutas combinadas destinadas al alumnado de Educación Secundaria.

El PSOE de Zamora considera que esta respuesta resulta claramente insuficiente, especialmente cuando la propia Administración reconoce por escrito que conoce las incidencias denunciadas tanto por las familias como por la empresa concesionaria del transporte.

“Que una medida no sea obligatoria no significa que no pueda adoptarse cuando existen circunstancias excepcionales. La prioridad debe ser siempre garantizar la seguridad del alumnado, del conductor y del conjunto de usuarios del servicio”, señalan los procuradores socialistas.

Normas

Los representantes del PSOE recuerdan además que la normativa reguladora del transporte escolar atribuye a los acompañantes funciones fundamentales relacionadas con la supervisión del cumplimiento de las normas de uso, la mejora del funcionamiento del servicio y la comunicación de incidencias a los centros educativos.

Por este motivo, los procuradores zamoranos han solicitado a la Junta que explique qué mecanismos existen actualmente para trasladar de forma oficial a los equipos directivos de los centros educativos los incidentes que se producen durante los trayectos y cómo pueden actuar los centros si desconocen de manera concreta los hechos ocurridos o la identidad de los responsables.

Asimismo, preguntan si la Consejería de Educación considera suficiente ampararse en la ausencia de una obligación normativa para rechazar la incorporación de un acompañante cuando existen problemas reconocidos que afectan a la convivencia y a la seguridad de la ruta.

Criterios

A través de las preguntas formuladas, el PSOE también quiere conocer cuáles son los criterios técnicos, educativos o de seguridad que utiliza la Junta de Castilla y León para decidir, en aquellos casos que considere oportunos, la incorporación de acompañantes en rutas escolares de características similares.

Los procuradores socialistas recuerdan que el transporte escolar constituye un servicio público esencial para garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado, especialmente en una provincia como Zamora, donde muchos estudiantes dependen diariamente de este servicio para acceder a sus centros educativos.

“Las familias tienen derecho a que sus hijos viajen en condiciones de seguridad y tranquilidad. Cuando existen problemas acreditados y reconocidos por la propia Administración, la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado o escudarse en una interpretación restrictiva de la normativa.

La Junta debe actuar con responsabilidad, escuchar a las familias y poner todos los medios necesarios para evitar que estas situaciones se sigan produciendo”, concluyen los procuradores socialistas.