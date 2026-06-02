Reavivado un incendio en una vivienda deshabitada en Pereruela de Sayago
Los bomberos actuaron por primera vez esta madrugada, pero la reactivación les ha obligado a volver por la mañana
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O.C.
A las 5.00 horas de la madrugada de este 2 de junio, una unidad del Parque de Bomberos de Bermillo de Sayago intervenía en la localidad de Pereruela de Sayago, donde se produjo un fuego por causas desconocidas en una vivienda deshabitada.
Los bomberos actuaron por primera vez de madrugada, pero la reactivación del fuego ha obligado a retomar el trabajo en el lugar del suceso.
La unidad sigue trabajando para garantizar la completa extinción del fuego y la seguridad en la zona.
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