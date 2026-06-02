Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
600 zamoranos se enfrentan a la PAUCaso Arancha: accidente u homicidioGanadero enseña a los niños el trabajo en la granjaObras: Mercado de Abastos y parque de bomberos
instagramlinkedin

Reavivado un incendio en una vivienda deshabitada en Pereruela de Sayago

Los bomberos actuaron por primera vez esta madrugada, pero la reactivación les ha obligado a volver por la mañana

Incendio en Pereruela de Sayago

Incendio en Pereruela de Sayago / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O.C.

A las 5.00 horas de la madrugada de este 2 de junio, una unidad del Parque de Bomberos de Bermillo de Sayago intervenía en la localidad de Pereruela de Sayago, donde se produjo un fuego por causas desconocidas en una vivienda deshabitada.

Los bomberos actuaron por primera vez de madrugada, pero la reactivación del fuego ha obligado a retomar el trabajo en el lugar del suceso.

Noticias relacionadas y más

La unidad sigue trabajando para garantizar la completa extinción del fuego y la seguridad en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents