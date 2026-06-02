Museo del Aceite de Fermoselle opta a un premio de turismo sostenible

El Museo del del Aceite de Fermoselle es candidato a los premios Spain Travel Awards en la categoría de Mejor Proyecto de Turismo Sostenible, que valora proyectos que combinen de forma ejemplar impacto positivo, innovación y compromiso con el desarrollo responsable de destinos o comunidades.

Los premios reconocen la excelencia en todos los ámbitos del turismo, en este caso con un proyecto como es el de la recuperación de la almazara de Fermoselle, que representa “una visión de sostenibilidad que va más allá de lo ambiental, incorporando territorio, comunidad, cultura y resultados medibles”.

“Estamos emocionados de que se empiece a mirar hacia proyectos que cuidan el territorio y la comunidad” apunta Alberto Díez como portavoz de la familia Díez Ramos, impulsora de la recuperación de la última almazara privada que existía en Fermoselle, cuyo origen data de 1808. El Museo del Aceite vincula la actividad al desarrollo turístico sostenible mediante visitas guiadas a la antigua almazara y catas gastronómica.

La candidatura al prestigioso certamen de turismo se fundamenta en el hecho de que la iniciativa encaja en los criterios por su “enfoque integral de sostenibilidad”. Combina la recuperación del patrimonio y economía circular mediante la rehabilitación de la almazara y la reutilización de materiales y recursos. Destaca el impacto social y desarrollo rural, “con un objetivo claro de combatir la despoblación y dinamizar la economía local a través del turismo”.

La propuesta al Mejor Proyecto de Turismo Sostenible tiene en cuenta el trabajo en red con productores del entorno, “integrando producto local y colaboraciones con pequeñas iniciativas del territorio”. La educación e inclusión, “gracias a la dimensión formativa del proyecto y a la colaboración con entidades sociales”. Y se valora igualmente la creación de experiencias “responsables y de alto valor, donde sostenibilidad, cultura y gastronomía se integran de manera coherente y con impacto real”.

Los emprendedores fermosellanos destacan la recuperación del patrimonio “y esa economía circular de no tirar nada, de dar vida nueva a cada piedra de la almazara, el impacto social de negarnos a que nuestro pueblo se vacíe, apostando por un desarrollo rural que sea motor de alegría, el trabajo en red con nuestros vecinos y productores, porque solos no llegamos a ninguna parte”.

El Museo del Aceite de Fermoselle atesora otros reconocimientos como el premio al Mejor Oleoturismo con Experiencia Maridaje en los Premios a la Excelencia Turística 2025 o de el de la Asociación Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite.