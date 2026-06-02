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Un incendio calcina una antigua panera en Castronuevo de los Arcos

Los Bomberos de Toro extinguen el fuego que afectó al edificio, herramientas agrícolas o dos depósitos de gasóleo

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio en la antigua panera.

Un bombero trabaja en las labores de extinción del incendio en la antigua panera. / Bomberos de Toro

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M. J. Cachazo

Los Bomberos de Toro han extinguido este martes un incendio que se originó en una antigua panera situada en el número 24 de la calle Corredera, en Castronuevo de los Arcos.

Emergencias 112 de Castilla y León alertó al Parque de Toro, a lasa 9.43 horas, del incendio declarado en el antiguo edificio, hasta que el que se desplazó una dotación de Bomberos.

Interior de la panera en la que se originó el incendio.

Interior de la panera en la que se originó el incendio. / Bomberos de Toro

El incendio afectó a la antigua panera, que ocupa una superficie aproximada de 100 metros cuadrados, así como a herramientas agrícolas, equipos de sulfatar o dos depósitos de gasóleo, que los propietarios almecenaban en su interior.

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En las labores de extinción del fuego, al margen de los Bomberos de Toro, colaboraron agentes de la Guardia Civil, así como los propietarios de la antigua panera y algunos vecinos del pueblo que, con mangueras, intentaron controlar el avance de las llamas hasta que llegara la dotación del Parque toresano.

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