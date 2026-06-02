Fiesta de bautismo y confirmaciones para 21 jóvenes en el santuario de La Alcobilla

Veintiún jóvenes de la Unidad Pastoral de Sanabria y Carballeda recibieron el sacramento de la confirmación conferido por el Administrador Diocesano del Obispado de Astorga, Francisco Javier Gay Alcain. El santuario de Nuestra Señora la Virgen de La Alcobilla, de Rábano y Barrio de Rábano, fue el templo elegido en esta ocasión para oficiar la misa concelebrada con los párrocos de la UPA y reunir a confirmandos y familias en el último domingo de mayo.

En una celebración solemne, el joven catecúmeno de 16 años de Ferreras de Abajo, Luciano Olivares Esono, recibía los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación con el resto de confirmandos. El reverendo padre recalcó el papel de los padrinos de bautizo como "ejemplo" para trasmitir los valores cristianos, frente a los padrinos de vida.

En la homilía Javier Gay trasladó a los jóvenes el testigo cristiano "de vuestros abuelos a vuestros padres y ahora a vosotros". Añadió que "hace falta que vosotros hagáis presente a Jesús en medio del mundo. Si vosotros no lleváis a Jesús, entonces, dentro de nada de 20 años, el mundo se queda sin Jesús. Por eso nos hacen falta cristianos ‘six seven’".