Un espacio de salud de plata

Los más mayores de la provincia ya tienen un nuevo punto de encuentro y convivencia en el que combatir la soledad no deseada y desde el que promover el envejecimiento activo. Son los "Espacios de Salud Silver", que buscan crear una red local de atención comunitaria y que ya están en marcha desde el pasado 20 de mayo.

Estos espacios, que irán llegando progresivamente a diferentes municipios, se enmarcan dentro de las soluciones innovadoras impulsadas por el proyecto transfronterizo Silver Jobs, cofinanciado por la Unión Europea a través del Interreg España-Portugal Poctep, que potencia el cuidado de los más mayores gracias a la innovación y a las nuevas tecnología, crea nuevos perfiles profesionales más especializados y desarrolla nichos de mercado emergentes vinculados al sector de la atención, el cuidado y el acompañamiento personalizado de las personas mayores en el espacio hispano-luso.

En estos "Espacios de Salud Silver" se trabajará para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y para favorecer su permanencia en el entorno rural en condiciones de bienestar, autonomía y participación activa.

Dentro del proyecto Silver Jobs se están desarrollando también otras actividades relacionadas con ámbito de la salud como el proyecto contra la sarcopenia que se está impulsando desde Monfarracinos, que plantea un nuevo foco de innovación en el municipio zamorano orientado a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas "silver".

Este plan plantea una estrategia directa para luchar contra la sarcopenia, una afección caracterizada por la pérdida progresiva y generalizada de masa, fuerza y función muscular asociada al envejecimiento. Aunque se trata de un proceso natural ligado al paso de los años, es a partir de los 50 cuando comienza a acelerarse, pudiendo agravarse notablemente debido al sedentarismo o a una mala alimentación.

Encuentro en Monfarracinos sobre el proyecto Silver Jobs contra la sarcopenia / Cedida

El programa que ahora se inicia en Monfarracinos abordará este reto de forma práctica, demostrando cómo la intervención nutricional puede convertirse en una herramienta clave para favorecer la autonomía, el bienestar y el mantenimiento de las capacidades físicas de la población mayor. El binomio nutrición-deporte está ofreciendo resultados altamente positivos en la prevención de esta enfermedad, favoreciendo la autonomía personal, el mantenimiento de las capacidades físicas y una mejora directa en la calidad de vida de las personas mayores.

Con este despliegue, el municipio zamorano se sitúa a la vanguardia de la investigación aplicada, generando dinámicas que redundan de forma directa en el día a día de los mayores y aportando soluciones transferibles a otros entornos rurales con realidades demográficas similares.

En esta iniciativa colaboran especialistas como la directora de la Escuela de Enfermería de Zamora, María José Palmero, los profesores José Antonio del Barrio, Alfonso Borragan, David Gago y Raúl Martínez; o la jefa de Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación de Zamora, Ana Isabel Sánchez.

Centro de Innovación Social en Braganza

Zamora ya cuenta con un Centro de Innovación Social (CIS) en Granja de Moreruela, un espacio estratégico para impulsar la experimentación tecnológica, la capacitación de profesionales y el desarrollo de soluciones innovadoras orientadas al envejecimiento activo y saludable; y el mismo espacio se quiere abrir también en Braganza (Portugal).

En este contexto, se ha celebrado una jornada de trabajo en el Parque Empresarial de Bragança Brigantia Ecopark para coordinar esfuerzos, compartir recursos y consolidar las próximas actuaciones.

Durante la jornada se presentaron diferentes dispositivos tecnológicos: aparatos de monitorización personal, sensores, kits médicos, gafas de realidad virtual y cámaras de grabación. Todas ellas herramientas que permitirán desarrollar nuevas metodologías de atención, formación y seguimiento dentro de los futuros espacios de innovación social promovidos por el proyecto.

Imagen del encuentro en Braganza / Cedida

Estas tecnologías están concebidas para favorecer un modelo de cuidados más personalizado, preventivo y adaptado a las necesidades reales de las personas mayores, especialmente en entornos rurales y territorios con baja densidad de población.

La jornada sirvió además para reforzar la cooperación entre las entidades españolas y portuguesas participantes en Silver Jobs.

Debate internacional

El Congreso Internacional sobre Envejecimiento y Nuevos Modelos de Cuidados celebrado en Braganza reunió a investigadores, profesionales y especialistas de distintos países europeos para debatir los principales retos demográficos y las oportunidades asociadas a la Silver Economy y a los cuidados del futuro.

En este contexto, el proyecto Silver Jobs tuvo una presencia destacada y se presentaron algunas de las buenas prácticas que se están llevando a cabo como la figura emergente del "cuidador silver", un nuevo perfil profesional diseñado para ofrecer apoyo integral a las personas mayores; o el impulso de soluciones innovadoras relacionadas con la monitorización inteligente de viviendas, la telemedicina y las tecnologías no invasivas aplicadas a la salud y los cuidados.