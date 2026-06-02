Dieciséis alumnos de Sanabria se examinan de la PAU en el IES Valverde de Lucerna

Con gesto de alivio y hasta sonrientes salían del primer examen de PAU, Lengua y Literatura, la mayoría de16 alumnos del IES Valverde de Lucerna que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad. “El Camino” de Miguel Delibes y “Luces de Bohemia” de Ramón María del Valle Inclán fueron los temas que entraban en las previsiones de los estudiantes de lo que podía caer.

A las ocho de la mañana esperaba en el instituto María Isabel Dos Santos Pérez, de Valdespino, con una hoja de apuntes en la mano y acompañada por su padre. Sus expectativas universitarias son “estudiar periodismo deportivo en Santiago de Compostela o Valladolid”. Alejandro Alarcos, de Robleda, también espera poder cursar Magisterio y su previsión frente a los exámenes se resumen en un “bien” y “mejor Inglés que Historia”.

Junto a él su compañero Hugo Requejo de Puebla quiere estudiar Ciencias del Deporte, y la asignatura mejor “Inglés”. Carmen De Prada Fernández se decanta por estudiar “Magisterio Infantil” y aunque Matemáticas ha sido la asignatura más difícil del curso “es la que ahora creo que es la que llevo mejor preparada”. Alejandro, Carmen y María Isabel son los tres primeros alumnos que son llamados para entrar al aula con su DNI.

Las asignaturas que más les ha costado sacar son a las que más horas han dedicado de estudio, clases particulares y refuerzos. Las preferencias minutos antes de entrar a Literatura son desde Federico García Lorca, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno hasta Valle Inclán. La Poesía “mejor no”.

Para el conserje del IES Valverde de Lucerna, Augusto Renedo, “este es mi último examen de Selectividad -porque yo lo sigo llamando así- aunque ha tenido muchos nombres en todos estos años”. Renedo, toda una institución en el centro comenzó a trabajar en el curso 89-90 “cuando era el Juan XXIII de los curas”.

Los profesores de la USAL encargados de vigilar la prueba, entre las indicaciones, prohíben el uso de cualquier dispositivo móvil-digital. La frase de una de las profesoras del IES “los móviles apagados en la mochila y olvidaos”.