Salud
Los vecinos de 22 municipios podrán revisar su salud ocular gratis
Arranca la cuarta fase de la Unidad Móvil Recoletas de Salud Ocular, de la que ya se han beneficiado más de 2.200 personas de casi 60 localidades de la provincia
V. C.
Desde este lunes 1 de junio, y durante todo el mes, la Unidad Móvil Recoletas de Salud Ocular recorrerá 22 municipios de la provincia realizando revisiones oculares gratuitas. Desde que esta iniciativa se pusiera en marcha el 1 de octubre de 2024, se han recorrido 59 localidades de la provincia en tres fases diferentes, atendiendo a 2.221 personas que se han beneficiado de este proyecto creado por Recoletas Salud. A partir de hoy, comienza la cuarta fase.
La unidad móvil desde la que se realizan de manera gratuita exploraciones básicas optométricas, ha comenzado esta cuarta fase con el objetivo puesto en fomentar la salud ocular. Para ello, durante el presente mes, un especialista en optometría apoyado con la tecnología más avanzada, es el encargado de realizar las pruebas en la unidad móvil.
Las pruebas que se llevan a cabo serán de agudeza visual, refracción completa, motilidad ocular, presión intraocular y evaluación del sistema acomodativo. Si el optometrista observa cualquier alteración de la función visual del paciente que no corresponde con su edad, le remitirá a un especialista para una valoración más completa.
La Unidad móvil mantiene durante todas sus paradas un horario de 9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas, y está realizando el siguiente recorrido:
- 1 de junio: Villarrín de Campos
- 2 de junio: Fuentelapeña
- 3 de junio: Morales de Toro
- 4 de junio: Cazurra
- 5 de junio: Jambrina
- 8 de junio: Foramontanos de Tábara
- 9 de junio: Moreruela de Tábara
- 10 de junio: Figueruela de Arriba
- 11 de junio: Mahíde
- 12 de junio: Fresno de la Polvorosa
- 15 de junio: Fuentesaúco
- 16 de junio: Vadillo de la Guareña
- 17 de junio: Almaraz de Duero
- 18 de junio: Cerecinos del Carrizal
- 19 de junio: Almeida
- 22 de junio: La Torre del Valle
- 23 de junio: Santa María de Vega
- 24 de junio: Asturianos
- 25 de junio: Rionegro del Puente
- 29 de junio: Torregamones
- 30 de junio: Calzadilla de Tera
- 1 de julio: Melgar de Tera
El gerente de Recoletas Salud Zamora, Óscar Iglesias y el gerente del Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, Javier Moralejo creen que “la unidad móvil de salud ocular está consolidada en la provincia de Zamora y seguirá atendiendo a todas las personas que residan en municipios pequeños hasta recorrer todos y cada uno de los pueblos que soliciten la presencia de Recoletas Salud para seguir contribuyendo a través de la prevención a que sus vecinos tengan una buena salud visual”.
Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, ha destacado que “la colaboración entre instituciones públicas y entidades privadas comprometidas con el territorio es fundamental para acercar servicios esenciales a nuestros pueblos y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural”.
Del mismo modo, ha añadido que “esta unidad móvil de salud ocular constituye un ejemplo de cómo podemos acercar la prevención y la atención sanitaria especializada a municipios pequeños, evitando desplazamientos y facilitando revisiones que permiten detectar de forma precoz posibles problemas visuales”.
A este respecto, ha recalcado el compromiso de la Institución Provincial “con todas aquellas iniciativas que contribuyan a fijar población, garantizar igualdad de oportunidades y ofrecer servicios de calidad a los vecinos de la provincia, vivan donde vivan”.
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