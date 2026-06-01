Las mancomunidades zamoranas recibirán 904.000 euros para mejorar caminos rurales en 2026

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinada a las mancomunidades de la provincia para la conservación y mantenimiento de caminos rurales correspondiente al ejercicio 2026. El montante global de la inversión asciende a los 904.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas es impulsar la conservación y reparación de caminos rurales de titularidad municipal, fundamentales para garantizar las comunicaciones en el medio rural, facilitar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas, y contribuir al mantenimiento de servicios básicos y de la actividad económica en los pueblos zamoranos.

La convocatoria, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, ha atendido las peticiones formuladas por un total de 15 mancomunidades de la provincia, que agrupan a 237 municipios y 452 núcleos de población, distribuyéndose las ayudas en función del número de núcleos poblacionales de cada entidad.

De esta forma, las subvenciones aprobadas son las siguientes: Alta Sanabria, 30.000 euros; La Guareña, 32.000 euros; Norte-Duero, 44.000 euros; Órbigo Eria, 32.000 euros, Sanabria-Carballeda, 142.000 euros; Sayagua, 114.000 euros; Tierra de Campos, 32.000 euros; Tierra de Campos-Pan-Lampreana, 54.000 euros; Tierra de Tábara, 68.000 euros; Tierra del Pan, 36.000 euros; Tierra del Vino, 60.000 euros; Tierras de Aliste, 120.000 euros; Valle del Esla, 20.000 euros; Valle del Tera: 82.000 euros; y Valverde, 38.000 euros.

Estas ayudas permitirán a las mancomunidades ejecutar directamente trabajos de reparación y conservación de caminos municipales durante el presente ejercicio, debiendo justificar las actuaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2026.