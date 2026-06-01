Fonfría, pionera con la degustación gratuita de este manjar de Aliste

Fonfría, el municipio de España con más granjas de caracoles, ha iniciado la campaña de 2026, que se presenta con unas expectativas más que halagüeñas ya que de una producción media hasta ahora de 30 toneladas, a lo largo de junio y julio se prevé alcanzar e incluso superar las 50, posicionándose como el principal referente de la Helicicultura en La Raya de España y Portugal.

La Asociación Cultural “La Magarza”, que preside Amparo Leopoldo, pondrá en marcha este sábado 6 de junio la I Feria Gastronómica del Caracol y de los Productos de la Tierra “Heliko”, en cuya presentación estuvieron representantes de las entidades que colaboran en el evento agroalimentario que a partir de ahora tendrá carácter anual: Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora; Sergio López, alcalde de Fonfría; y Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural de Zamora. También colaboran Caracoles de Aliste y el grupo de acción local Adata.

Comenzará la jornada a las 10.00 horas con la visita de campo guiada a las granjas de Caracoles de Aliste, donde el pionero y experto Jorge Corral mostrará todos los entresijos de la cría y engorde. Para participar hay que hacer reserva previa. En principio se había programado para un máximo de 40 personas, pero se ha producido una avalancha de inscripciones y son ya más de 90 los interesados.

La Plaza Mayor ha sido el lugar elegido por “La Magarza” para la puesta en valor de los Caracoles de Aliste, un producto desconocido hasta 2017 cuando se inició la aventura que se ha convertido en un sector dinámico con cinco granjas en el municipio (cuatro en Fonfría y una en Bermillo de Alba).

Cartel de la feria / Cedida

La feria de Productos de la Tierra se abrirá a las 10.30 horas y entre los productos estarán la miel alistana, embutidos, pan de Carbajales, quesos trufados de Torres del Carrizal, vinos de Ferreruela, mermeladas de Fornillos de Fermoselle, empanadas y pan gallego de Castroverde (Lugo), frutas, verduras, licores Bendita Locura, empanadas, quesos de La Hiniesta, ajos, yogur y kefir de Zamora, garrapiñadas de Béjar y la pulpería de Xinso de Limia (Orense).

Uno de los grandes atractivos será el apartado gastronómico con la degustación de caracoles en salsa zamorana en el stand de “La Magarza” bajo la preparación de uno de los cocineros zamoranos que trabaja habitualmente en su cocina, Gustavo de la Fuente del Bar “El Mosquito”. La animación musical correrá a cargo del grupo “Manita” y habrá hinchables para los más pequeños.

Para los amantes de la helicicultura y para quienes nunca hayan probado tan preciado manjar habrá una convidada popular (gratuita) de caracoles a la brasa, cocinados en vivo y en directo por el helicicultor y cocinero Héctor González. Una tradición muy extendida en Cataluña, principal destino de los caracoles alistanos. Nunca hasta ahora se había hecho en Aliste una degustación de caracoles a la lumbre.

Las granjas de Caracoles de Aliste se sitúan en los parajes “La Vereda”, “La Crucita” y “El Navalho”, todas en la margen derecha de la Nacional 122, hacia la carretera de Carbajales de Alba. El motivo es que se necesitan unas tierras con un PH especifico, en este caso de 6,5, al ser los caracoles “muy sensibles a todo”.

Caracoles de Aliste / Chany Sebastián

La suelta de crías (alevines) suele realizarse en el mes de marzo y, tras varios meses de engorde, la campaña de producción y recogida se extiende a un mes y medio o dos meses (junio y julio).

Durante el día los caracoles permanecen ocultos en las guaridas, para salir a comer durante la noche: la temperatura ideal se sitúa entre los 20 y 22 grados. La nebulización favorece la humedad para que salgan a comer un pienso rico en calcio con una fórmula propia a base de harina de trigo, soja y maíz que les produce Cobadu.

El 90% de la producción va destinada a Cataluña, uno de los lugares de España con más tradición gastronómica de caracoles. Entre el 10% restante en los últimos años se ha notado el incremento del consumo en la provincia de Zamora y de hecho hay establecimientos como “El Mosquito” que ya los incluyen habitualmente en su carta o menú.

Los Caracoles de Aliste han llegado con fuerza dispuestos a sumarse al plantel de manjares agroalimentarios de La Raya de España y Portugal, donde el buque insignia es la Indicación Geográfica Protegida “ Ternera de Aliste” cuya sede oficial esta precisamente en Fonfría, y el Lechazo de Castilla y León (las tierras alistanas son unas de las mayores y mejores productoras de corderos de raza autóctona castellana). Exquisiteces a las que se suman castañas, miel, setas silvestres, vinos, pan, repostería y moras.

Fonfría antaño contaba con la feria del “Veintidós” que, como su nombre delata, tenía lugar el 22 de cada mes. El objetivo de “La Magarza” es que el pueblo pueda contar cada año al menos con una feria y esa sera la de los caracoles cada primer sábado de junio.