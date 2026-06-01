La experiencia de una joven apicultora de Erasmus rural en un colmenar de Mombuey

La joven leridana Yurena Priego Escrihuela completaba este viernes su estancia formativa en apicultura en una explotación modelo, Bocabrañas de Mombuey, dentro del programa “Cultiva”. Este “Erasmus” rural se incluye dentro del Programa de Estancias Formativas de Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que cuenta con la colaboración de la organización profesional UPA, Unión de Pequeños Agricultores.

Yurena Priego destacaba ese conocimiento teórico llevado a la práctica que ha aprendido de Francisco Alonso titular de la explotación carballesa de referencia. La joven apicultora tiene una pequeña explotación “Miel de la Reina” en El Molar, en la provincia de Madrid donde se afincó en 2020 tras dejar su pueblo natal Alpicat por motivos laborales y trasladarse a Madrid. Allí descubrió que la gran ciudad no era lo suyo y buscó en el entorno rural madrileño.

El apicultor con la «alumna» del Erasmus rural en la explotación. | ARACELI SAAVEDRA

Comenzó con 7 colmenas ese mismo año estudiando y aprendiendo las bases de referentes como El Vellón. “Las abejas so animales muy frágiles y sensibles a las enfermedades, como la varroa o invasores como la avispa asiática”.

Como apicultora joven es una firme defensora de la subespecie autóctona de abeja Apis mellifera iberiensis, abeja ancestral de la península, muy amenazada por las enfermedades y las especies “invasoras” al margen de sus depredadores naturales. Su criterio profesional es “producir una miel más sustentable y más rica, lo más natural posible y fortalecer y fomentar la abeja Iberiensis”. Ello supone al apicultor “más trabajo y más gastos”. Reconoce que “los apicultores convencionales tienen otra manera de producir para hacer todo el proceso más sencillo”.

Retama, cantueso, tomillo son la base floral de su miel que amplía con una corta trashumancia a Montejo de la Sierra donde esa floración se completa con roble, jara y brezo, cuya floración “púrpura” es muy llamativa. Califica su producción artesanal como “miel de bellota, de roble”.

Francisco muestra a Yurena el polen extraído de la colmena. | ARACELI SAAVEDRA

Hace un año dio el salto a la actividad profesional con 180 colmenas en ecológico. “El buen manejo y práctica de la apicultura” es la principal lección que ha aprendido sobre todo de Alonso que lo que aprende en los libros es capaz de analizarlo en la práctica. A diario han visitado los colmenares con ejemplos como el saber la salud de una colmena solo con levantar la caja, sin necesidad de abrirla, solo calculando si va aumentando el peso. Abrir una a una las colmenas para ver su salud, casi a diario, conlleva mucho tiempo. “Al revisar las colmenas, sabes el ritmo que llevan”.

El manejo en ecológico conlleva mayor número de controles, el uso de productos no solo dejar de usar determinados tratamientos químicos, sino también analizar el entorno donde no pueden estar en contacto con explotaciones que usen determinados productos fitosanitarios, no permitidos para ese tipo de mieles.

En este tipo de explotaciones también es importante la fabricación de los cuadros de cera, a partir de la propia cera que produce la colmena. En estos días visitó la laminadora de Codesal que “me ha dado consejos de cómo hacer las tablas a partir de la cera que producen las abejas”. La forma más sencilla “es comprar que sale más caro” y lo más complicado es “hacerlo tú misma”.

Se despedía este viernes de su productiva estancia, donde destacaba “la acogida y el trato de los zamoranos” y un “bosque” en todo el noroeste de la provincia y “muy poco conocida”.