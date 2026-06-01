Dominga López toma el relevo al frente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago anticipa su undécimo aniversario con la renovación de su junta directiva. De esta manera, la Asamblea General ordinaria ha avalado la elección de Dominga López como nueva presidenta en sustitución de José Almeida.

López llega acompañada de un nuevo equipo de trabajo dispuesto a continuar la senda emprendida para mejorar la experiencia peregrina y que cristalizará en el impulso de nuevos albergues en la provincia así como en la mejora de la señalización de caminos como la Vía de la Plata, el Camino Sanabrés y el Camino Zamorano-portugués que se acometerán próximamente.

La nueva representante de la asociación zamorana destaca por su participación activa desde hace años en las actividades de la asociación así como por su colaboración en diferentes acciones culturales y sociales en Videmala, su localidad de nacimiento, así como en Arcenillas el lugar en el que fijado su residencia.

La nueva junta directiva estará compuesta por Flori Pérez en calidad de vicepresidenta, Mercedes Martín como tesorera, Enrique González como secretario, mientras que los vocales serán Belarmino de Inés; Santiago Rubio; Antonio del amo; Fernando Chamorro y Andrés Gullón.

Asamblea General ordinaria de la Asociación Zamorana de Caminos de Santiago. / Cedida

Asimismo, se ha creado un nuevo cometido, del que será responsable José Almeida, consistente en mantener la acogida tradicional que tienen nuestros albergues, así como la comunicación y las relaciones institucionales.

Con la vista puesta en la celebración del Año Jacobeo el próximo 2027, la nueva junta se ha marcado como reto afrontar la mejora generalizada de los caminos "con la mayor disponibilidad". Al mismo tiempo, recuerda la próxima construcción de los albergues de Almendra del Pan y Puebla de Sanabria gracias a la implicación directa de esta asociación. "Seguiremos incidiendo en la mejora de los albergues, dotándole de las necesidades que algunos puntos negros tienen en nuestros caminos, y la señalización de los trazados que siguen los peregrinos", apuntan.

Entre sus principales retos figura además la propuesta de un Plan estratégico sobre la acogida en Zamora que se ha presentado ante la Diputación de Zamora, así como las necesidades de mejora de las instalaciones de descanso en el Camino Zamorano Portugués.

La asociación remarca además su compromiso con el proyecto Semtayr (un sistema de gestión, monitorización y comunicación virtual que ofrece información en tiempo real sobre servicios, patrimonio, eventos y posibles incidencias a lo largo del camino) y el Plan Regional del Camino de Santiago.

Entre sus actividades recientes, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago ha promovido la realización de unas jornadas sobre los caminos zamorano-portugués y sanabrés impulsados por la UNED de Zamora a través de diferentes ponencias; ha participado en reuniones de la Comisión de los caminos de Castilla y León, así como en la Jornada sobre el X aniversario de nuestra asociación que se celebró en el Ramos Carrión el pasado mes de octubre.