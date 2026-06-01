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Cuenta atrás para la romería más esperada de Sayago: el programa completo de los Viriatos

Fariza acogerá este fin de semana su fiesta más señera, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional

Los pendones encabezan la romería de la Virgen del Castillo en su ascenso hasta la ermita de Fariza.

Los pendones encabezan la romería de la Virgen del Castillo en su ascenso hasta la ermita de Fariza. / A. B. (Archivo)

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E. V.

Fariza

Fariza y las localidades próximas calientan motores para la cita más esperada del calendario romero en la comarca de Sayago. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León, la romería de los Pendones volverá a coronar el ascenso hasta la ermita de la Virgen del Castillo coincidiendo, como manda la tradición, con el primer domingo del mes de junio.

La también llamada romería de los Viriatos arrancará el viernes, 5 de junio, a las 23:30 horas, con una discomóvil con DJ Iván Rodríguez. El sábado, 6 de junio, se celebrará a las 11:00 horas la misa por los difuntos del pueblo; a las 13:00 horas, la elaboración tradicional de la copa del Pendón; a las 17:00 horas, la despedida de la Virgen; y a las 24:30 horas, la verbena con la orquesta Sonido.

El día central será el domingo, 7 de junio. La jornada comenzará a las 09:45 horas con la misa de madrugadores. A las 10:30 horas, Fariza recibirá a los pueblos de Argañín, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo, Tudera y Zafara. A las 11:30 horas se ofrecerá el tradicional aperitivo de escabeche y a las 13:00 horas tendrá lugar la misa solemne. Por la tarde, a las 17:00 horas, comenzarán las procesiones hasta la ermita, y a las 19:30 horas se celebrará el regreso y despedida de los pueblos acompañantes.

Se trata de una celebración profundamente arraigada en la comarca de Sayago. La romería reúne tradicionalmente a los pendones de Fariza, Argañín, Badilla, Cozcurrita, Mámoles, Palazuelo, Tudera y Zafara, junto a vecinos, romeros y visitantes que cada año se dan cita en torno a la devoción, la tradición y la convivencia.

Una fiesta que este año llega marcada por la novedad de la convocatoria del primer Concurso de Fotografía "Donde ondean los pendones", una iniciativa destinada a recoger imágenes de la Romería de los Pendones y crear un archivo fotográfico que ayude a conservar y difundir esta tradición.

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Podrán participar vecinos, visitantes y asistentes a la romería, enviando hasta tres fotografías en formato digital. El concurso contará con un primer premio de 200 euros y un segundo premio de 100 euros. Las fotografías recibidas podrán contribuir a la creación de un fondo visual para futuras publicaciones, exposiciones, carteles, redes sociales y otras acciones de difusión cultural.

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