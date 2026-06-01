COAG reclama a la Junta un autobús de Sanabria a Zamora a las dos de la tarde

El representante de COAG, José Manuel Soto Testa, reclamó a la Junta que habilite el autobús de las dos de la tarde, de Sanabria a Zamora, para suplir “la falta de trasporte tras la supresión del tren” desde la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria.

Después de 11 días “no hay conexión a esa hora” para facilitar el regreso de los trabajadores y funcionarios esenciales para los servicios de la comarca. Soto señalaba que “los propios funcionarios han presentado un escrito” cuando aún se mantiene el autobús de las siete de la mañana que se habilitó tras el recorte de trenes del pasado año por parte de RENFE.

Las conexiones desde Sanabria a Zamora están garantizas a primera hora de la mañana con dos líneas de tren y dos líneas de autobús: el tren regional hasta Valladolid, el ALVIA de las 8:04 además de los dos autobuses de Ribadelago y Calabor a Zamora.

“No tiene ningún sentido que la Junta mantenga el autobús de las siete de la mañana, que estuvo bien hecho para cubrir la supresión de trenes, pero que es necesario ahora que ese autobús dé el servicio de las dos de la tarde, que no hay ningún medio de trasporte público para volver a Zamora”. Ni trabajadores y funcionarios ni COAG han tenido respuesta a este cambio para trasladar el mismo autobús que hace la ruta a las siete de la mañana para trasladarlo a las 14:00 horas.