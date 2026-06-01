Arrancan los trabajos de la nueva depuradora de Morales del Vino: estos son los plazos

Arrancan las obras de construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que eliminará los vertidos al Arroyo de la Corneja en el término de Morales del Vino. A lo largo de este mes de junio se prevé el inicio de los trabajos de ejecución que se prologarán durante un total de 24 meses, si bien la puesta en funcionamiento no será una realidad hasta 2030 dado que la puesta en funcionamiento requeriría otro periodo adicional de dos años.

La licitación de las obras fue adjudicada el pasado 20 de marzo a la empresa Contratas y Obras San Gregorio por un importe de 2.217.424,73 euros más IVA.

En la actualidad, Morales del Vino presenta una situación deficitaria en materia de tratamiento de aguas residuales, dado que entre el 60 % y el 75 % de los vertidos del municipio se realizan sin ningún tipo de depuración directamente al Arroyo de la Corneja. El resto de las aguas residuales se trata mediante una fosa séptica existente, cuya capacidad y funcionamiento resultan insuficientes para atender las necesidades actuales del municipio.

Esta situación provoca el incumplimiento de los parámetros de vertido exigidos por la normativa vigente y genera un impacto ambiental sobre el medio receptor.

Para resolver esta problemática, la Junta de Castilla y León a través de SOMACYL, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Morales del Vino ya sellaron el pasado 24 de noviembre de 2025 un protocolo de colaboración que permitirá dividir la financiación de los trabajos. De esta forma, la Administración regional asumirá el 40%, misma cantidad que la institución provincial frente al 20% que aportará de sus fondos el consistorio moralino.

El proyecto contempla una solución integral de saneamiento mediante la ejecución de un sistema de colectores y un emisario que permitirá recoger y conducir la totalidad de los vertidos existentes hasta una nueva estación depuradora, eliminando los actuales puntos de vertido directo.

La nueva EDAR estará dotada de un sistema de pretratamiento, tratamiento biológico mediante fangos activados en aireación prolongada, decantación secundaria y una línea específica para el tratamiento de fangos mediante procesos de espesamiento y deshidratación.

Asimismo, el proyecto incluirá infraestructuras auxiliares necesarias para la explotación de la instalación como edificios de control, instalaciones eléctricas, sistemas de automatización y control, así como una instalación fotovoltaica para autoconsumo. También se llevarán a cabo las obras complementarias de urbanización, conexiones de servicios y reposición de afecciones.