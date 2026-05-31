Tres heridos en un accidente en la A-6 en Zamora: el vehículo dio varias vueltas de campana

El servicio de emergencias 112 de la Junta de Castilla y León recibía un aviso a las 14.27 horas de la salida de vía de un turismo en el pk 247 de la A-6, en Cerecinos de Campos (Zamora). El vehículo dio varias vueltas de campana, resultando heridas tres personas, entre ellas dos varones de 25 y 50 años. Desde el 112 se avisó a Tráfico de Zamora y al Sacyl, que atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital Comarcal de Benavente.