El Tejedelo de Requejo, un “aula al aire libre” para descubrir la biodiversidad de Sanabria

Una ruta interpretativa por el bosque de tejos El Tejedelo de Requejo, guiada por la bióloga y divulgadora Carla Benito Zamarro, ha permitido a los participantes descubrir la riqueza natural, ecológica y cultural de uno de los bosques más emblemáticos y mejor conservados de Sanabria. La actividad forma parte del proyecto “Del Tejedelo al Cielo”, impulsado por el Ayuntamiento de Requejo y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), una iniciativa que busca poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico del municipio mediante acciones de divulgación, sensibilización ambiental y turismo sostenible.

La visita por el bosque ha reunido a vecinos, visitantes y amantes de la naturaleza en una experiencia que ha combinado divulgación científica, educación ambiental y conocimiento del territorio. A lo largo del recorrido, los asistentes han podido conocer las principales especies de flora y fauna presentes en el Tejedelo, comprender el funcionamiento de este ecosistema y descubrir el papel que ha desempeñado históricamente en la vida de las comunidades locales.

Considerado uno de los tejedales más importantes de la Península Ibérica, el Tejedelo alberga tejos con más de mil años de antigüedad, además de una destacada biodiversidad asociada a este singular bosque atlántico de montaña.

Ruta por El Tejedelo / Nico Rodríguez

Durante la actividad, Carla Benito Zamarro explicó las características ecológicas que hacen único este espacio natural, así como la estrecha relación entre biodiversidad, paisaje y patrimonio cultural. La divulgadora forma parte del proyecto OET Durius de la Universidad de Salamanca y desarrolla su labor investigadora en el CEADIR (Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural), donde trabaja en iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, el territorio y la conservación del patrimonio natural.

A lo largo de la ruta, los participantes descubrieron que el Tejedelo es mucho más que un conjunto de árboles centenarios. Se trata de un ecosistema vivo, en constante cambio y equilibrio, donde cada especie desempeña un papel fundamental. Además de albergar una extraordinaria riqueza biológica, el bosque ha sido durante generaciones fuente de conocimientos, tradiciones y formas de vida estrechamente ligadas al territorio.

Ruta por El Tejedelo / Nico Rodríguez

La actividad puso de relieve la importancia de comprender el valor integral de este espacio natural. La conservación del Tejedelo no solo garantiza la supervivencia de sus tejos milenarios y de las numerosas especies vegetales y animales que dependen de él, sino también la preservación de un legado cultural y de saberes tradicionales transmitidos de generación en generación.

El bosque constituye una pieza clave del patrimonio natural de Sanabria y su protección resulta esencial para las generaciones presentes y futuras. Tal y como se destacó durante la jornada, “un paseo por el Tejedelo es mucho más que contemplar unos árboles centenarios. Es comprender que nos encontramos ante un ecosistema vivo, complejo y en equilibrio, cuya estabilidad depende de la interacción entre especies, paisaje, clima y actividad humana. Sin su conservación, no solo desaparecerían árboles milenarios, sino también una red de relaciones ecológicas, culturales y sociales construidas a lo largo de siglos.”

Ruta por El Tejedelo / Nico Rodríguez

Los participantes destacaron el carácter didáctico de la jornada y la oportunidad de descubrir aspectos del bosque que habitualmente pasan desapercibidos durante una visita convencional. La actividad permitió entender el Tejedelo no solo como un espacio natural de enorme valor ecológico, sino también como un lugar cargado de historia, identidad y memoria colectiva.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Requejo continúa reforzando su compromiso con la conservación y divulgación de uno de los espacios naturales más valiosos del noroeste peninsular, promoviendo una forma de turismo basada en el conocimiento, el respeto por el entorno y la puesta en valor de los recursos naturales y culturales del territorio.

“Del Tejedelo al Cielo” es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Requejo y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que tiene como objetivo poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico del municipio a través de actividades de divulgación, educación ambiental y turismo sostenible. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía el conocimiento del Tejedelo, fomentando la conservación de este enclave único y promoviendo una mayor comprensión de la biodiversidad, los paisajes y los saberes tradicionales que forman parte de la identidad de Requejo y de la comarca de Sanabria.