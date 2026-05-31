Nuestra Señora la Virgen de la Ribera (“La Riberinha”) acogió un año más bajo su manto protector a miles de devotos zamoranos y trasmontanos en la romería y concentración mariana más antigua de La Raya de España y Portugal, como manda la tradición, mantenida al menos durante más de siete siglos, cada último domingo de mayo.

La ola de calor (más parecía un día en pleno verano que primavera), no frenó a los siempre fieles y devotos feligreses que acudieron en masa hasta los floridos montes de Quintanilha, freguesía perteneciente al concelho de Braganza y colindante con las alistanas Nuez y San Martín del Pedroso, para postrarse ante una de las imágenes marianas más representativas y queridas de las “Siete Hermanas” de España y Portugal.

GALERÍA | Zamoranos y trasmontanos más de siete siglos bajo la protección divina de “La Riberiña” / Chany Sebastián

Previamente, se celebraron las “Vísperas” en la anochecida del sábado, con una misa solemne por el alma de los hermanos y hermanas fallecidas de la cofradía de Nossa Senhora da Ribeira, de la que forman parte tanto trasmontanos como alistanos. Tras rendirle culto a nuestros antepasados, tenía lugar la Procesión de las Velas por el entorno del recinto sagrado donde la Madre de Dios se le apareció a la pastorcilla rayana en la Edad Media.

El Santuario Mariano de la Riberinha, construido a finales del siglo XIII y costeado por la reina Santa Isabel de Portugal, se convirtió durante todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, en lugar de visita obligada para hacer ofrendas y plegarias, para pedir a la Virgen sus favores relacionados con la salud, el amor y la paz. Nuestra Señora de la Ribera es una de las imágenes marianas más bellas de la Cristiandad donde se representa a la Virgen María y, frente a ella, postrada, la pastorcilla con sus ovejas.

Imagen de la Riberinha / Chany Sebastián

A media mañana, sobre las 11.30 horas, puntuales, fueron llegando las comitivas de los diferentes pueblos con sus imágenes, entre ellas las de la parroquia de la Virgen de la Asunción de Nuez. Primero tenía lugar la celebración de una eucaristía en castellano oficiada por el párroco alistano José Alberto Sutil, del Equipo de Misión que coordina Teo Nieto.

La Banda de Quintanilha rompía los sonidos del silencio allá por el Monte Pedroso y el río Manzanas como preludio del momento álgido del día, cuando la cautivadora "Virgen de la Riberinha” salía de su santuario para recibir y dar la bienvenida a todas las comitivas romeras.

Los feligreses abarrotaron el templo con la misa solemne acompañada por el grupo coral mixto de las freguesías y la Banda de Quintanilha, con sermón. Acto seguido tenía lugar la procesión. Por la tarde, a las 18.00 horas, llegaba la despedida con el conmovedor adiós a La Riberinha.

Este año Daniel Pires fue el Juez de la Fiesta, y Abilio Jesús, el Juez de la Cofradía. Allí estuvo como siempre el cofrade alistano Elías Capitán, extremeño de nacimiento y casado en San Martín del Pedroso, muy devoto de “La Riberinha” desde sus tiempos de policía de fronteras.

Un día marcado con letras de oro en el calendario romero rayano que muchos alistanos y trasmontanos aprovecharon para regresar a sus casas con las estampas, rosarios y otros recuerdos de “La Riberinha” que les acompañarán los 365 días del año.

El milagro de “La Riberinha” y la pastorcilla muda que habló

Las “Siete Hermanas” de España y Portugal tienen a uno de sus milagros más cautivadores en “La Riberinha”. Cuenta la historia pasada de padres a hijos, generación tras generación, que una pastorcilla rayana de corta edad, muda de nacimiento, se hallaba cuidando ella sola del pequeño rebaño de ovejas de su humilde familia en la ladera de la colina que da al arroyo “Caravela” (ribera), tributario del río Manzanas. De ahí lo de “Riberinha” (ribera pequeña).

Fue allí, a la vera de floridas escobas y jaras, donde la Virgen María se le apareció a la pastorcilla que al momento se puso a hablar con la Gran Señora. La niña, feliz y contenta, corrió hasta Quintanilha a contar lo sucedido a sus familiares y allegados, algo que no fue difícil de creer por sus gratamente sorprendidos paisanos, pues los hechos ocurridos, que pudieran parecer increíbles, se los estaba contando una pequeña que nunca había hablado hasta entonces.

La aparición tuvo un lugar curiosamente en el mes de las flores y en el mes de María, más concretamente el último domingo de mayo, fecha que fue la elegida por los devotos transmontanos y alistanos para celebrar a partir de entonces la romería en su honor en sus inicios tras levantar un humilde y rústico templo de piedra acorde con las muy escasas posibilidades de sus devotos.

Imagen de la procesión / Chany Sebastián

Santa Isabel de Portugal la reina que llego de Aliste y se enamoró de “La Riberiña”

"La Riberinha" lleva más de siete siglos unida a la figura de Santa Isabel de Portugal en una sobrecogedora historia que llevó a ser la gran protectora de los alistanos y trasmontanos.

La infanta Isabel de Aragón y Sicilia (nieta de Jaime I “El Conquistador”) nació en Zaragoza en el año 1271, hija del rey Pedro III de Aragón y de la reina Constanza II de Sicilia; le pusieron el nombre en honor a su tía abuela Isabel de Hungría.

Siendo solo una niña, pues contaba con once años, se desposaba (la desposaron), por poderes, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, con Don Dinis, rey de Portugal, el día 26 de junio de 1282. La comitiva que le llevó Coimbra, tras cruzar el río Esla por las “Barcas”, siguió por la Vereda Real de Galicia por Puercas y Valer hasta Bercianos donde giró por Grisuela hacia Portugal. En pueblos como Nuez aún se preserva en la toponimia el “Camino de la Reina” por donde Santa Isabel cruzó las aguas internacionales del río Manzanas.

Justo a la vera del camino, nada más cruzar la frontera, estaba la ermita donde la comitiva paró al ver a gentes allí rezando. Así fue como se hizo la más fiel devota y asistente cada último domingo de mayo a la romería. Era tal su devoción que ella misma sufragó los costes a finales del siglo XIII del santuario que ha perdurado hasta nuestros días y donde también se le venera a ella.

Isabel fue reina consorte de Portugal durante 42 años y 192 días (desde el 28 de junio de 1282 hasta el 7 de enero de 1332, cuando fallecía en el Castillo de Estremoz con 65 años de edad). Muestra del cariño y respeto que se había ganado, sus restos fueron portados a hombros por los portugueses desde Estremoz hasta Coimbra (226 kilómetros), donde fueron sepultados en el Convento de Santa Clara a Velha. Fue beatificada en 1526 y canonizada por el papa Urbano VIII en 1625.

En la ermita de Quintanilha se le venera cada 4 de julio, fecha de su muerte, que fue elegida también como “Día de Portugal”. En el país vecino se le conoce como “La mujer más amada de Portugal”. La reina Santa Isabel visitó tierras alistanas el 12 de septiembre de 1297 junto a su marido el rey Dinis (fundador de Mirada do Douro) para rubricar en la capital alistana el “Tratado de Alcañices” junto al monarca Fernando IV de Castilla (un niño) arropado por su tío Enrique y su madre, la reina María de Molina.

La próxima cita romera y mariana de las “Siete Hermanas” de España y Portugal tendrá lugar ya a principios de verano con la celebración de la romería de la “Virgen de la Salud” (Patrona de la comarca de Aliste) el día 2 de julio, en Alcañices.