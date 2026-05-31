Un reality asiático rueda en Zamora: aquí es donde van a grabar

Castilla y León se convierte en el gran escenario europeo del reality asiático "What a trip". Un equipo internacional de más de 80 profesionales procedentes de China, Singapur, Japón y España desembarcará en la comunidad del 1 al 20 de junio para grabar una producción que alcanzará a más de 120 millones de espectadores en Asia.

"What a Trip" es uno de los formatos de entretenimiento y viajes con mayor proyección internacional en el mercado asiático. Tras varias semanas de grabación en Andalucía, donde el equipo se encuentra actualmente finalizando el rodaje en Sevilla, la producción internacional formada por más de 80 profesionales se desplazará a Castilla y León para desarrollar una intensa grabación.

La serie está coproducida por Grayscale Production, la televisión nacional de Singapur MediaCorp y la plataforma de streaming FriDay Video, perteneciente al grupo de telecomunicaciones Far EastTone. El proyecto cuenta además con la colaboración de diversas instituciones públicas y entidades privadas de la comunidad.

Lejos de los programas de viajes convencionales, "What a Trip" busca descubrir la esencia auténtica de los territorios que visita, poniendo el foco en las personas, los oficios, la gastronomía, las tradiciones y el patrimonio que dan identidad a cada destino.

Durante las últimas semanas, los productores ejecutivos Roca Pan, Wen Tzeng y Homy Yang acompañados por Angel Moretón gerente de la empresa e-spain , pieza fundamental en la selección de Castilla y León como destino del programa, han recorrido distintas provincias españolas en busca de historias capaces de emocionar a la audiencia asiática.

Según explican los responsables del programa: "Hemos visitado más de veinte provincias españolas y descubierto lugares extraordinarios. Sin embargo, lo que más nos ha impactado no son únicamente los paisajes o los monumentos, sino las historias humanas que hay detrás de ellos. Hemos encontrado tradiciones centenarias, negocios familiares, festividades únicas y una forma de vida que merece ser conocida y preservada. Queremos mostrar al mundo ese patrimonio vivo antes de que desaparezca y despertar el interés de las nuevas generaciones por conservarlo."

Un recorrido por siete provincias de Castilla y León

El recorrido por Castilla y León abarcará siete provincias y más de veinte localizaciones, desde ciudades Patrimonio de la Humanidad y monumentos históricos hasta espacios naturales, bodegas, museos, obradores artesanos y restaurantes tradicionales, mostrando la extraordinaria diversidad cultural, patrimonial y gastronómica de la Comunidad a millones de espectadores internacionales.

Entre las localizaciones previstas destacan:

Zamora: Villanueva de Valrojo, Ungilde (Puebla de Sanabria) y restaurante El Empalme

Segovia: Segovia capital, Real Fábrica de Cristales de La Granja y La Granja

Soria: San Leonardo de Yagüe, Parque Natural del Cañón del Río Lobos, Berlanga de Duero y Boós

Burgos: Burgos capital, Aranda de Duero y Bodega Martín Berdugo

Salamanca: Salamanca capital y La Alberca

León: Herrería de Compludo y Palacio de Canedo

Valladolid: Valladolid capital, aula Museo Paco Díez (Mucientes) y Castillo de Fuensaldaña.

Desde los carnavales de Villanueva de Valrojo (Zamora) o la cocina micológica del Empalme hasta el tradicional paloteo de San Leonardo de Yagüe (Soria), una oportunidad única de mostrar nuestras tradiciones al otro lado del mundo. Las localizaciones elegidas no serán simples escenarios, sino protagonistas de la narrativa audiovisual, mostrando al público asiático la riqueza y diversidad de Castilla y León desde una perspectiva cercana y emocional.

Más de 120 millones de espectadores

La primera temporada de What a Trip, grabada íntegramente en Nueva Zelanda, obtuvo un enorme éxito de audiencia y distribución en Asia. Su segunda temporada se estrenará a finales de 2026 y llegará a plataformas de televisión y streaming de mercados estratégicos como Taiwán, Singapur, China, Japón, Corea del Sur y otros países del continente asiático, con una audiencia potencial superior a los 120 millones de espectadores.

La producción será emitida con subtítulos en chino e inglés, convirtiéndose en una importante herramienta de promoción internacional para los destinos participantes. La llegada de un equipo de estas dimensiones supone una de las acciones de promoción turística internacional más relevantes desarrolladas en Castilla y León durante los últimos años para el continente asiático, situando a la comunidad ante millones de potenciales visitantes en algunos de los mercados emisores con mayor crecimiento del mundo.

Además del impacto mediático, la producción generará actividad económica directa en hoteles, restaurantes, transportes, proveedores técnicos y servicios locales durante las tres semanas de grabación en la comunidad.

La grabación permitirá mostrar la imagen de Castilla y León como un destino de referencia en patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura y turismo sostenible, reforzando su posicionamiento internacional y su capacidad para atraer visitantes interesados en experiencias auténticas y de calidad.