Otero de Bodas despide a su vecina más longeva, Jesusa Cifuentes de 104 años

Familiares y vecinos de Otero de Bodas despiden hoy los restos mortales de Jesusa Cifuentes Rodríguez, su vecina más longeva con sus 104 años, tristemente fallecida este sábado. La capilla ardiente está instalada en Ferreras de Abajo para su traslado a la iglesia parroquial de Santiago en Otero de Bodas donde recibirá sepultura a partir de las 11:45.

Jesusa llevaba varios días ingresada en el hospital de Zamora, donde fallecía este sábado, noticia que con pena recibían familiares y convecinos, ya que Jesusa era una mujer muy querida en el pueblo y muy admirada por su longevidad, su buen estado de salud y la lucidez que le acompañó casi hasta el final de sus días.

Jesusa con su familia durante el homenaje por sus 100 años / Araceli Saavedra

Nacida en Otero el 6 de marzo de 1922 quedó huérfana a la temprana edad de 9 años, quedando al cargo del cuidado de su abuelo, de profesión herrero, que se preocupó de que Jesusa y sus dos hermanas pudieran ir a la escuela. El trabajo en el campo no le impidió faltar ni un solo día a escuela, como ella misma relataba en el homenaje vecinal y municipal por su centenario.

A los 22 años se casó con Antonio, un camionero criado en Calzada. Tras casarse vivió en Ferreras de Arriba, en Villanueva donde crio a sus cuatro hijos: Gema, Francisco, Olegario y Elena, para volver a Otero de Bodas donde hoy recibe el último adiós.