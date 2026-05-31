Olmo de la Guareña, uno de los pueblos más pequeños de Zamora, resplandece con la Virgen de la Paz

Olmo de la Guareña, el pueblo más pequeño de la comarca y puede que de la provincia de Zamora, reunía este domingo a sus hijos y vecinos de pueblos del entorno para celebrar juntos la fiesta de la Virgen de la Paz. Un día radiante y solemne con la iglesia de San Andrés a rebosar y la procesión acompañada de banda de música, como nunca se había conocido.

Hacía años que Olmo de la Guareña, donde forma habitual residen apenas una docena de personas que son los verdaderos guardianes y resistentes, no reunía a tantas personas para celebrar su fiesta grande en honor a la Virgen de la Paz que este año tenía como mayordomo a Ángel García González.

Toresano y celebrante de la Palabra, el mayordomo no ocultaba su emoción por el acompañamiento de tantas personas del propio pueblo de Olmo, Toro, Villaescusa, El Maderal, Fuentesaúco o Vallesa. El bellísimo templo románico o de San Andrés, declarado Bien de Interés Cultural, brillaba especialmente gracias al trabajo de un grupo de mujeres que la limpiaron con esmero los días previos y al engalanamiento con flores preparadas por el propio mayordomo, que es florista en Toro.

GALERÍA | Olmo de la Guareña brilla con la Virgen de la Paz / Cedidas

La iglesia se quedó pequeña para recibir a tantos devotos y personas que se sumaron a la fiesta, también alcaldes, concejales de la zona y diputados provinciales reunidos en la celebración, cantada por el coro parroquial del pueblo. Después llegó la procesión por las calles de Olmo de la Guareña, en un día radiante y caluroso, con la imagen portada en andas y las mujeres bailando a la Virgen a lo largo del recorrido con la música del tamborilero salmantino Víctor González Villalba y la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de las Tres Caídas de Toro.

Un acompañamiento solemne desconocido en el pueblo que abrió sus puertas y su corazón para celebrar la fiesta como hace años que no se recordaba. Tras la procesión tuvo lugar la subasta de banzos de la Virgen de la Paz por los que se pagaron en su conjunto unos 500 euros. Para dar paso al refresco ofrecido por el mayordomo con dulces, pasteles saucanos , embutidos de Salamanca, empanadas y vino de Toro, además de refrescos.

El domingo comenzó con la diana floreada a cargo de la banda toresana recorriendo las calles del pueblo para sorpresa y alegía de los vecinos que tomaron la tradicional chocolatada ofrecida por el mayordomo Ángel García.

Las fiestas de la Virgen de la Paz habían comenzado el sabado con y actuacion de «Alegria Flamenca, el rezo de visperas y actuacion de la cantante toresana Africa Herrero.