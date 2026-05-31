Mascaraza convoca el concurso para el cartel del encuentro de mascaradas en el Lago de Sanabria
Tendrá como anfitriones de esta edición a “La Visparra” de Vigo de Sanabria y “La Talanqueira” de San Martín de Castañeda
La Federación Provincial de Mascaradas, Mascaraza, ha convocado el concurso para la elaboración del cartel anunciador del “Encuentro y Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora” que se celebrará el 17 de octubre en las orillas del Lago de Sanabria.
Este encuentro anual de todos los grupos de máscaras de Zamora, tendrá como anfitriones de esta edición a “La Visparra” de Vigo de Sanabria y “La Talanqueira” de San Martín de Castañeda.
El concurso estaña abierto a todos los participantes interesados. El premio para el cartel elegido será una noche en una casa rural. El plazo de presentación finalizará el 30 de junio. Las bases del concurso pueden consultarse en las redes sociales de Mascaraza y La Visparra de Vigo.
Mascaraza reúne a prácticamente la totalidad de las mascaradas tradicionales de la provincia de Zamora, con el objetivo de recuperar, potenciar y difundir las mascaradas de invierno y antruejos de Carnaval en la provincia y fuera de ella. Zamora conserva un importante número de estas representaciones, junto con el territorio de Tras-Os-Montes.
En la comarca de Sanabria y Carballeda se mantienen desde tiempos inmemoriales, además de “La Visparra” en Vigo y “La Talanqueira” de San Martín, “Los Carnavales” de Villanueva de Valrojo y “La Filandorra” de Ferreras de Arriba.
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