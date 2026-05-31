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Hermanamiento de los "boteros históricos" de Morales del Vino

La reunión de los animadores de los quintos reúne a unos veinte miembros

Encuentro de &quot;boteros&quot; en Morales del Vino

Encuentro de "boteros" en Morales del Vino / Cedida

I. G.

El encuentro de "boteros históricos" de Morales del Vino ha reunido a unos veinte miembros en un encuentro de hermandad, con comida, pasacalles y flamenco. Una reunión para exaltar la curiosa figura de los "boteros" con medio siglo de tradición ligada a la historia de los quintos de Morales del Vino.

Los &quot;boteros&quot; de Morales del Vino brindando

Los "boteros" de Morales del Vino brindando / Cedida

Aportan un "ingrediente" clave en la dinamización de las diferentes fiestas y actividades impulsadas por la quintada correspondiente, animando a beber el vino que portan en su bota de piel colgada. Un ofrecimiento que también extiende al resto de vecinos.

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Tras la comida de hermandad celebrada este sábado, los "boteros históricos" recorrieron las calles del pueblo en una procesión animando a los allí presentes, para terminar la jornada con la  actuación de flamenco a cargi del grupo "Puro Arte" y la música de DJ Redon en el patio del Ayuntamiento.

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