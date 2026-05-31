Hermanamiento de los "boteros históricos" de Morales del Vino
La reunión de los animadores de los quintos reúne a unos veinte miembros
I. G.
El encuentro de "boteros históricos" de Morales del Vino ha reunido a unos veinte miembros en un encuentro de hermandad, con comida, pasacalles y flamenco. Una reunión para exaltar la curiosa figura de los "boteros" con medio siglo de tradición ligada a la historia de los quintos de Morales del Vino.
Aportan un "ingrediente" clave en la dinamización de las diferentes fiestas y actividades impulsadas por la quintada correspondiente, animando a beber el vino que portan en su bota de piel colgada. Un ofrecimiento que también extiende al resto de vecinos.
Tras la comida de hermandad celebrada este sábado, los "boteros históricos" recorrieron las calles del pueblo en una procesión animando a los allí presentes, para terminar la jornada con la actuación de flamenco a cargi del grupo "Puro Arte" y la música de DJ Redon en el patio del Ayuntamiento.
- Isabel y Silvia, las primeras madre e hija en la Guardia Civil en Zamora 38 años después de la entrada de la mujer en el cuerpo
- Fallece Roberto Cisneros, exalcalde de Mahíde
- Dos jóvenes 'se tiran a la piscina' en Rabanales para los veranos de 2026 y 2027
- Más de 1.900 agricultores y ganaderos de Zamora recibirán 4,1 millones de la liquidación de ayudas de la PAC
- El Pego vuelve a tener bar: La proeza de una emprendedora de 52 años
- Ángeles Santos, la ganadera zamorana que da la cara por el sector
- La Historia de Pascual Mezquita: El primer torero con doctorado universitario... y criado en Carbajales
- Así será la 'nueva' plaza Alcalde Tomás Carrión de Alcañices