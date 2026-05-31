Hermanamiento de los "boteros históricos" de Morales del Vino

El encuentro de "boteros históricos" de Morales del Vino ha reunido a unos veinte miembros en un encuentro de hermandad, con comida, pasacalles y flamenco. Una reunión para exaltar la curiosa figura de los "boteros" con medio siglo de tradición ligada a la historia de los quintos de Morales del Vino.

Los "boteros" de Morales del Vino brindando / Cedida

Aportan un "ingrediente" clave en la dinamización de las diferentes fiestas y actividades impulsadas por la quintada correspondiente, animando a beber el vino que portan en su bota de piel colgada. Un ofrecimiento que también extiende al resto de vecinos.

Tras la comida de hermandad celebrada este sábado, los "boteros históricos" recorrieron las calles del pueblo en una procesión animando a los allí presentes, para terminar la jornada con la actuación de flamenco a cargi del grupo "Puro Arte" y la música de DJ Redon en el patio del Ayuntamiento.