"El área de servicio de Villalpando dará a conocer Tierra de Campos en España"

Nació en Cerecinos de Campos y ahora ha decidido impulsar la construcción de un área de servicio y logística en Villalpando, ¿este proyecto reafirma su apuesta personal por su tierra?

Este proyecto es diferente para mí. Todos son importantes, pero este es distinto porque va a dar a conocer en toda España la comarca de Tierra de Campos y, especialmente Villalpando, que es un cruce de caminos. Mantengo el contacto con Cerecinos de Campos, donde estoy empadronado y voto, aunque ahora voy menos al pueblo, pero sigo muy ligado a Zamora. En Lubián también tenemos casa, porque allí la empresa ha desarrollado parques eólicos y soy uno más del pueblo. También trabajo mucho con Caja Rural y con empresas locales y me concedieron la distinción de "Zamorano ilustre", lo que me hizo tirar aún más por mi tierra. Además, creo que este nuevo proyecto es una oportunidad para mí, pero sobre todo para la zona de Tierra de Campos y para la provincia de Zamora.

En la presentación del proyecto recalcó que el área de servicio y logística Tierra de Campos, que se ubicará en Villalpando con acceso directo desde la carretera CL-612 y la A-6, que conecta Madrid con La Coruña, será una de las más modernas de España...

En un principio se ofrecerán los servicios de gasolinera que será muy moderna, con cargadores de alta potencia para carga rápida, una tienda gourmet donde presentaremos tanto nuestros productos del aceite, que somos una potencia en aceite mundial de oliva, y otro tipo de productos que tenemos, pero sobre todo daremos a conocer todos los productos de la tierra de Zamora y de Tierra de Campos, incluso de Castilla y León. Queremos que la gente vea que aquí también se hacen cosas, porque a veces no valoramos lo que tenemos.

En la primera planta de hotel se creará un Museo del Ovino, que era otra de mis ilusiones

¿El objetivo final del proyecto es dinamizar Villalpando, Tierra de Campos y la provincia de Zamora?

Ese es el objetivo, dar a conocer la zona. El hotel con el que contará el complejo podrá albergar a los viajeros de hasta dos autobuses, que podrán moverse por Tierra de Campos y conocer las Lagunas de Villafáfila, el románico de Zamora y otros atractivos de la provincia. El complejo también contará con una tienda gourmet o un área vigilada para transportistas profesionales, que tienen que descansar en sus rutas cada cierto tiempo y que van a poder acceder a un servicio completo.

El proyecto también incluye la construcción de un Museo del Ovino , ¿cómo surgió esta idea?

Crear un Museo del Ovino era otra de mis ilusiones. Empecé con el Consorcio del Ovino, que seguirá colaborando conmigo, y la idea es construir un hotel, en el que la primera planta se dedicará al Museo del Ovino, que no hay otro en el mundo. Ya estamos trabajando con una pintora espectacular que ha llevado nuestro nombre a Nueva York, tiene grandes premios y nos está ayudando con el diseño. Esperamos iniciar antes de dos años la construcción del hotel y el museo que, como siempre digo, es lo que menos tarda. Lo que más tarda siempre son los permisos.

La apertura del área de servicio y logística conllevará la creación de 120 puestos de trabajo, ¿cree que la generación de empleo es una de las claves para fijar población en comarcas como Tierra de Campos?

El complejo precisará mano de obra y permitirá crear empleo, que es lo que más falta hace en Villalpando y en la comarca. Vamos a necesitar mano de obra bastante cualificada, porque está todo muy ordenado. Estamos en el siglo XXI y, por ejemplo, la gasolinera va a ser muy moderna y limpia. Todo va a estar cuidado al detalle, porque por el área va a pasar gente importante todos los días, tanto turistas como transportistas.

El complejo precisará mano de obra y permitirá crear empleo, que es lo que más falta hace en Villalpando y en la comarca

¿En la consecución del proyecto ha contado con el apoyo de las diferentes administraciones?

A la Junta siempre le sorprendía que yo hiciera algo en esta tierra, pero me conocen desde hace 30 años y sabía que no venía a perder el tiempo. El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha estado muy pendiente del proyecto y el Ayuntamiento de Villalpando también nos ha apoyado desde el minuto uno. El Ayuntamiento va a potenciar la oferta de vivienda, algo que es fundamental y está trabajando intensamente. Creo que para el Ayuntamiento de Villalpando es una suerte tener un alcalde como Emiliano de la Puente, que es una persona muy preparada y formada. Lo importante es que las cosas acaben saliendo y da lo mismo tres meses arriba o abajo, porque cuando tienes todos los permisos ya puedes construir libremente respetando siempre el medio ambiente. Además, queremos que, a corto plazo, el complejo sea de cero emisiones y tendremos cargadores eléctricos y una planta fotovoltaica de alimentación, con lo que ofreceremos un servicio diferente, que es lo que sabemos hacer. Como siempre decimos, somos ingeniería y la ingeniería aporta mucho valor a las edificaciones, a la agricultura y, por supuesto, al mundo de la energía.

¿En qué otros proyectos trabajan en la actualidad sus empresas?

En Paredes de Nava empezamos este año un parque eólico y una planta fotovoltaica, además de poner en marcha la refinería más grande del mundo de aceite de oliva, con cero emisiones y con un terminal de cargas ferroviario, que es muy importante.

La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el Plan Tierra de Campos con la intención de favorecer el desarrollo económico e industrial en Zamora, Valladolid, León y Palencia, ¿cómo valora esta iniciativa?

De momento, en mi caso no me ha aportado nada, aunque a lo mejor dentro de un tiempo cambian las cosas. Nosotros hemos seguido el curso normal y hemos hecho buenos proyectos para que sean aprobados. El Plan Tierra de Campos está ahí, pero creo que es para otro tipo de inversiones. La nuestra es una inversión muy importante y creo que el Plan Tierra de Campos es para inversiones más pequeñas, aunque me parece muy bien que se desarrolle porque contribuirá a dinamizar la zona. Yo, ahora mismo, el Plan de Tierra Campos no lo noto, pero no me ha hecho falta. No obstante, quiero que sigan con él para que ayude y dinamice al pequeño autonómo y a las pequeñas empresas de la zona.