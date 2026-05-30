La Universidad Popular de La Guareña, pionera en la Zamora rural: "Una buena experiencia para ser contada"

La Universidad Popular de La Guareña hace camino. Muchas son las sensaciones que ha despertado este ilusionante proyecto cultural llevado a cabo en Fuentesaúco; más allá del afán de aprender, ha sembrado una semilla que "alumnos" y "profesores" se proponen germinar para seguir "haciendo camino". Ayuntamiento, IES Fuentesaúco y asociaciones han impulsado esta la actividad divulgativa.

Pilar Mansilla fue la inspiradora de esta Universidad Popular nacida de una idea lanzada en una tertulia de café entre amigos y que cierra su primera edición con el regusto de "una buena experiencia para ser contada". Los datos hablan por sí solos. El planteamiento inicial de 35 plazas ha terminado por dar acogida a 60 "alumnos y alumnas" interesados desde el minuto uno en el proyecto y fieles a las trece sesiones durante las tardes de los miércoles desde febrero hasta ahora. El deseo es común: continuar.

Participantes en la Universidad Popular de La Guareña / Ángel Rodríguez

"Hemos hecho un camino que comenzó aquel frío mes de diciembre, cuando hicimos nuestra propuesta, y llegó hasta aquí pero no con intención de pararnos si no con la esperanza de que este camino podrá llevarnos más lejos aún. Hasta ahora nos ha llevado a aumentar nuestro gusto por el conocimiento, a despertar nuestra curiosidad por nuevos temas, a sentirnos orgullosos de pertenecer a una comunidad y a ampliar el interés por otra oferta de ocio distinta a las que conocíamos, por tanto, podemos decir que hemos acertado al tomar este camino" expresó Pilar Mansilla durante la clausura de la primera edición de la Universidad Popular La Guareña.

Un acto que contó con el pleno de inscritos, con buena parte de los profesores y profesionales que han impartido las sesiones, y con representantes del Ayuntamiento de Fuentesaúco y su alcalde José María Ramos a la cabeza, que desde el primer momento respaldaron la iniciativa. "Desde luego hay que dar las gracias, primero a todos los participantes por su asistencia constante y después a docentes y profesionales de diferentes ramas que han asistido a dar las clases prácticas y teóricas. Ya muchos de los participantes me están diciendo que casi se quedan inscritos para la segunda edición" afirmaba el alcalde durante su intervención en la clausura de la Universidad Popular, donde no faltó la entrega de diplomas y actuación de la Coral Saucana.

El alcalde de Fuentesaúco, José María Ramos, durante la clausura / Ángel Rodríguez

Sabedora de que "cuando se lanza una idea en la que se cree es más fácil convencer a otras personas para que se unan a ella y quieran que trabajemos juntos", Pilar Mansilla (profesora jubilada y durante muchos años ejerciendo en el IES Fuentesaúco) reconoció que "fue muy fácil ponerla en marcha porque muchas instituciones, como el Ayuntamiento, el IES y las asociaciones culturales de Fuentesaúco, creyeron en ella y parece que también lo supimos transmitir con la ilusión y atractivo necesarios para que muchas personas quisieran secundarlo".

Un proyecto con el valor añadido de resaltar la calidad de recursos que sitúan en el mapa a Fuentesaúco y la comarca de La Guareña, como el queso y los garbanzos con sus respectivas sesiones a lo largo del "curso". Que ha permitido "viajar" por la "naturaleza apabullante" de Australia, por el Universo o disfrutar del paso por los laboratorios, elaborando cosmética o diseccionando ojos. O pasar por el arte a través de obras del Museo del Prado, o descubrir "en vivo" los romances y leyendas de Zamora a través de un recorrido cultural por la ciudad.

La Universidad Popular hace camino

El patrimonio folclórico, la correspondencia íntima de Miguel de Unamuno con su familia en sus años de exilio, ola interpretación de los paisajes y diseños de los espacios rurales y urbanos también han dado contenido a la Universidad Popular de La Guareña, que cierra su primera edición con el convencimiento de que "otros atajos nos permitirán seguir completando esta andadura por muchos años".

Si algo quedó patente en la clausura de este novedoso proyecto en el medio rural zamorano es la necesidad y el deseo común de continuar. Así lo expresó un alumnado entusiasmado y comprometido desde el primer momento como se ha demostrado con la participación plena, sesión tras sesión. Ana Bustos, en nombre de sus compañeras y compañeros así lo transmitió, con palabras de agradecimiento a los impulsores y profesionales que han impartido las sesiones.

Todo apunta a que la Universidad Popular de La Guareña seguirá "haciendo camino" y explotando nuevos mundos de conocimiento.