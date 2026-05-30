Sanabria cuenta ya con un punto de apoyo para mujeres emprendedoras
La técnico de mujer rural, Sofía Rodríguez Villar, lleva a cabo esta labor de asesoramiento hasta marzo de 2027
La Red Rural de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora, PAME, reabre el punto de información en la sede de ADISAC-La Voz en Puebla de Sanabria. La técnico de mujer rural, Sofía Rodríguez Villar, lleva a cabo esta labor de asesoramiento hasta el 15 de marzo de 2027 dentro de la promoción de la mujer en los sectores agrario y agroindustrial.
El proyecto, dentro de la estrategia Leader 2023-2027, se promueve a través del programa de la Junta "Nos Impulsa" y se implanta a través de las redes de Grupos de Acción Local en el ámbito de la comunidad y de los Grupos de Acción Local en cada comarca, en este caso Asdisac-La Voz.
Las ayudas destinadas al proyecto por la Consejería de Agricultura y Ganadería apunta a tres objetivos básicos: hacer visible y empoderar a las mujeres que ya trabajan en el sector agrario y agroindustrial, convertirse en una oportunidad de realización personal y profesional y, por último, implicar a las mujeres en la dinamización del medio rural.
La estrategia de emprendimiento incluye la orientación laboral de la mujer, la formación, el desarrollo de ideas emprendedoras y apoyo a proyectos. Por último está dirigida a consolidar e impulsar el empleo en el medio rural. Las mujeres interesadas puede dirigirse directamente a la oficina de la RED en la sede de ADISAC-La Voz, mujer.rural @adisaclavoz.com, o contactar telemáticamente www.adisaclavoz.com, teléfono 980 620931.
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