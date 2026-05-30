Las nuevas ferias de Porto de Sanabria: Tejiendo a la orilla del Bibey

El arte de tejer a mano reinó en Porto en un día de feria a la orilla del Bibey. Cerca de un centenar de personas participaron en los talleres organizados por la Red de Solidaridad la IAIA, el Ayuntamiento de Porto y la Plataforma 102 a la sombra del ferial. Porto vivió ayer una jornada muy concurrida y animada con la presencia de un centenar de moteros en la primera Jornada de Moto y Naturaleza del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de porto.

El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, destacó las labores exhibidas en la exposición como “una cama de la década de los 50 que podía representar a cualquier hogar de Porto y de Sanabria”. Blanco reconoció “que las colchas de la gente de Porto son una joya que no se van a volver a hacer y que hay que preservar”.

Francisco Blanco valoraba “afluencia de gente” en esta primera feria temática. Entre los grupos participantes destacó el grupo de mujeres tejedoras de A Veiga de Ourense “Tecendo Soños” que presentaron un espectacular trabajo en prendas de vestir.

Rosa Sotillo Lorenzo, coordinadora del grupo de tejedoras El Serano, destacó este encuentro “muy animado y con mucha participación en todas las actividades”. Uno de los grandes logros de este encuentro “es que se han desplazado tejedoras en hilanderas de todos los pueblos que participan en El Serano”.

GALERÍA: Porto, entre tejedoras y motos / Araceli Saavedra

Las tejedoras más expertas deleitaron a los asistentes con una exhibición del proceso de la lana prácticamente desaparecido, además de enseñar las primeras puntadas a los aprendices. Dos de las actividades más llamativas fueron el telar de pared en el que todos los participantes pudieron acercarse a las urdimbres. Y no menos llamativo fue el taller de cuencos de fieltro hechos con la técnica del fieltrado bajo las indicaciones de la artesana Esmeralda Folgado.

Uno de los talleres que más interés despertó fue el de elaboración de queso impartido por Belén Santos y Esther González de “Los 7 sentidos” para presentar la Feria Fromago. Las expertas queseras subrayaron la gran participación, “lleno”, de este taller de elaboración casera a partir de leche, cuajo y mucho interés en aprender la técnica de elaboración. Broche de oro para cerrar la feria con la actuación del guitarrista y cantautor “Chuchi” Jesús Enrique Cuadrado, que interpretó un repertorio de folk y música tradicional muy cercano al público que ocupó el parque de Porto.

Los cueros

Cerca de un centenar de participantes se sumaron a la I Jornada de Moto y Naturaleza del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras de Segundera y de Porto. El paso y el paseo de motos y cueros por el ferial no desentonaron con las labores de lana. Los asistentes disfrutaron de la carretera, el entorno y las tradiciones y la arquitectura de molinos de un pueblo como Porto. “Ha sido fabuloso, les ha encantado” porque “el 90 o el 95% no conocían Porto”.

Con un cupo limitado la respuesta “ha estado muy bien” resumía Carlos Blanco, organizador de esta aventura “que queríamos que fuera algo pequeño, más familiar y ver qué tal salía como prueba”. Blanco añadía que con esta ruta organizada por la Fundación Patrimonio Natural “queremos que vean que cuidamos del medio ambiente, que nos gusta la naturaleza y disfrutamos con las motos”.

La ruta para los amantes de la moto no es la más conocida “queda muy a desmano. El que va a Puebla puede ir al Lago, sube a la Laguna de Peces, pero venir aquí es más complicado”. “Es la primera carretera de montaña que yo veo, y he recorrido toda España, Europa y he andado por Irlanda, por Inglaterra, etc… es la primera pista que veo que está tan bien, sin baches y sin mucha gravilla.

La prueba reina “estos 27 kilómetros de puerto de montaña, que está superbién asfaltado, con el embalse todo por la orilla, la cascada de agua, que se ve toda la naturaleza, les ha encantado”. Dentro de Porto “los molinos de agua funcionando, les ha encantado”. Y algunos repetirán la ruta algún fin de semana porque “cuando un motero encontramos un sitio nuevo, nos encanta coger a nuestros amigos y decirles que les llevamos a un sitio diferente”.

La charla sobre seguridad vial estuvo enfocada precisamente sobre seguridad en puertos de montaña. Carlos Blanco se centró en “cómo ir equipado, revisiones en la moto como presión de los neumáticos para que todo funcione bien y cómo conducir por un puerto o carretera de montaña”. El motorista tiene que tener en cuenta “que normalmente son carriles más estrechos y con tráfico en el otro sentido”.