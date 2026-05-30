Los moteros hispanolusos hacen rugir a Aliste

La Raya de España y Portugal se ha convertido un año más en protagonista para los amantes de las dos ruedas con la XVI Concentración Motera “Lobos Alistanos”, una iniciativa que echaba a andar allá por 1997 de la mano de varios entusiastas como Domi el del “Mesón Alistano” de Alcañices y Lorenzo Martín Garrido de Valer de Aliste.

Una cita que ha cumplido con creces sus objetivos de dar a conocer los valores alistanos atrayendo a moteros españoles y portugueses que ya tienen como cita obligada en su agenda cada último fin de semana de mayo la visita a Alcañices.

El Centro Cultural “Convento de San Francisco” acogía las inscripciones en la tarde del viernes para continuar ya por la noche con la animación del DJ Pablo Gutiérrez en la calle Hospital, donde los moteros compartieron velada con alcañizanos y alistanos.

Día grande el sábado donde, como ya es tradición, uno de los momentos álgidos y uno de los grandes atractivos fue la tradicional ruta motera donde los anfitriones “Lobos Alistanos” guiaron a los moteros a conocer diferentes pueblos con una interesante travesía por el entorno de la Sierra de la Culebra y el Campo de Aliste, con sus paradisíacos paisajes y arquitectura tradicional.

En plena ruta, entre San Vitero y Rabanales, se hizo una parada en la acogedora localidad de Grisuela para disfrutar de un picoteo, acto que contó la colaboración de la asociación cultural “Fuentelamoza” dinamizadora de la vida social en el pueblo desde su creación.

Si por algo es conocida la comarca de Aliste es por su gastronomía y por sus productos agroalimentarios. La comida de hermandad y convivencia congregó en el área recreativa del “Monte de Sahú” de Alcañices a los moteros que disfrutaron en armonía de un buen preparado culinario a base guisado de carne con patatas, postre y café.

Lobos Alistanos en Alcañices / Chany Sebastián

Exhibición

Tras las inscripciones en la plaza Alcalde Tomás Carrión, la travesía urbana de la carretera Rabanales (ZA-P-1407 de Alcañices a Benavente) acogía la exhibición del portugués Humberto Ribeiro que logró cautivar a niños, jóvenes y mayores con sus acrobacias moteras.

Humberto Ribeiro fue campeón del mundo de frestyle en 2004, tras haberlo sido campeón de Portugal en 2001, 2002 y 2003. Si los momentos previos al nacimiento de una persona, eso creen muchos, pueden llegar a determinar en el futuro su carrera profesional, algo parecido podría haber ocurrido en este caso, pues cuando su madre se dio cuenta de que su hijo estaba a punto de nacer cogió su mochila y su moto y salió camino del hospital.

Lleva en su ADN el instinto y el equilibrio algo fundamental para un piloto de style libre como él. Su primera motocicleta fue una Band 4000 y con ella en Alcobaça solía montar junto a un grupo de amigos con el sueño de dedicarse a lasa carreras de todoterreno. Suele participar en más de cien eventos por temporada ya sea en Portugal, España o Francia.

Para poner el broche de oro fiesta nocturna en la calle San Andrés con la disco móvil “La Saga”. Por una inscripción de 22 euros los participantes recibieron su camiseta, sticker, pulsera, picoteo y comida.

La Concentración Motera “Lobos Alistanos” contó con la colaboración del Ayuntamiento de Alcañices, de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil “Virgen de la Salud”, así como numerosas empresas de la zona.